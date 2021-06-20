Мать погибла, дочь в больнице: на оленьей ферме под Сысертью на посетителей упало дерево

ЧП случилось на ферме рядом с границей Свердловской и Челябинской областей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Неподалеку от Сысерти на границе Свердловской и Челябинской областей на оленьей ферме «Бархатные рога» сегодня рухнуло дерево прямо на посетителей. По предварительной версии, оно упало из-за сильного порыва ветра. Под стволом оказались женщина и ребенок.

- Сегодня, 20 июня, в дневное время семья с двумя детьми приехали на оленью ферму, чтобы погулять и покормить животных, - уточняют в прокуратуре Свердловской области. - На данной ферме организуются экскурсии, работает мини-зоопарк. Когда семья с детьми находилась на территории фермы, одно из деревьев, предположительно из-за порыва ветра, упало на женщину и ее дочь.

Изначально сотрудники фермы сообщали, что женщину отправили на скорой в больницу Уфалея. Но в надзорном ведомстве уточнили, что она скончалась вскоре после падения дерева. Как сообщают очевидцы, у нее были серьезные переломы и травма головы. Девочка, которая оказалась под деревом вместе с нею, была госпитализирована в больницу.

Семья с двумя детьми приехали на оленью ферму, чтобы погулять и покормить животных, когда на них вдруг упало дерево. Фото: vk.com/barhatnieroga

- Прокуратура проверит соблюдение законодательства на предмет организации безопасного оказания услуг на территории фермы, - уточняют в ведомстве. - Проведение доследственной проверки взято в прокуратуре на контроль.

В частности сотрудники прокуратуры сейчас выясняют, не было ли нарушений со стороны работников фермы - все ли их услуги отвечали требованиям безопасности. Также проверку проводят в Следственном комитете.

- Следственным отделом по городу Сысерть по факту случившегося инцидента проводится доследственная проверка, - уточняют в СУ СКР по Свердловской области. - Следователь выехал для осмотра места происшествия и выяснения всех обстоятельств произошедшего. По предварительным данным, падение дерева произошло из-за сильного порыва ветра.

В полиции уточняют, что пострадавшей девочке около пяти лет. Ее госпитализировали с подозрением на перелом руки.

- На место ЧП выехали сотрудники Сысертского ОВД. Более подробные и точные обстоятельства случившегося выясняют представители МВД, - уточнил Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области.

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