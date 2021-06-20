В Свердловской области на маму с ребенком на оленьей ферме упало дерево

По предварительной версии, дерево упало из-за порыва ветра. Фото: Иван МАКЕЕВ

На оленьей ферме в Сысертском районе Свердловской области сегодня посетителям потребовалась помощь врачей - на них упало дерево.

- Дерево упало на женщину с ребенком, - подтвердили на оленьей ферме «Бархатные рога». - Там тайга. Связи нет. Но другие посетители вызвали им скорую. Врачи увезли пострадавших в Уфалей.

По предварительной информации сильнее всего пострадала женщина. У нее переломы и травма головы. Причиной падения дерева мог стать сильный ветер. Накануне спасатели предупреждали о порывах скоростью до 23 метров в секунду.

Произошедшим на оленьей ферме уже заинтересовались сотрудники Следственного комитета.

- Следственным отделом по городу Сысерть по факту случившегося инцидента проводится доследственная проверка, - уточняют в СУ СКР по Свердловской области. - Следователь выехал для осмотра места происшествия и выяснения всех обстоятельств произошедшего. По предварительным данным, падение дерева произошло из-за сильного порыва ветра.