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Общество19 июня 2021 14:14

На Среднем Урале объявили штормовое предупреждение

20 июня порывы ветра в регионе будут достигать 23 метров в секунду
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Из-за сильного ветра находиться рядом с деревьями опасно

Из-за сильного ветра находиться рядом с деревьями опасно

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области 20 июня будет действовать штормовое предупреждение из-за сильного ветра с порывами 18-23 метра в секунду. При этом в лесах сохраняется высокая пожарная опасность.

В связи с этим МЧС Свердловской области выступило с предостережением, настоятельно попросив уральцев не находиться рядом с высоким зданиями, с крыш которых могут упасть шифер, а с балконов – вещи.

Автолюбителям рекомендуют не оставлять машины рядом с деревьями и рекламными щитами. Также всем уральцам следует соблюдать правила пожарной безопасности.