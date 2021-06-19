На Среднем Урале объявили штормовое предупреждение

Из-за сильного ветра находиться рядом с деревьями опасно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области 20 июня будет действовать штормовое предупреждение из-за сильного ветра с порывами 18-23 метра в секунду. При этом в лесах сохраняется высокая пожарная опасность.

В связи с этим МЧС Свердловской области выступило с предостережением, настоятельно попросив уральцев не находиться рядом с высоким зданиями, с крыш которых могут упасть шифер, а с балконов – вещи.

Автолюбителям рекомендуют не оставлять машины рядом с деревьями и рекламными щитами. Также всем уральцам следует соблюдать правила пожарной безопасности.