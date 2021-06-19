Свердловский полицейский и стажер спасли двух тонущих детей

Участковый Андрей Девяшин бросился в воду, когда увидел тонущих ребятишек. Фото: предоставлено полковником Валерием Горелых

Участковый уполномоченный полиции Сухого Лога лейтенант полиции Андрей Девяшин и стажер Максим Ширикалов спасли двух десятилетних школьников, которые едва не утонули в реке Пышма.

Дети купались недалеко от Набережной улицы, неподалеку находились их родители. Патрулировавшие место для отдыха участковый и стажер заметили, что дети стали уходить по воду. Андрей Девяшин мгновенно бросился в воду, и по одному стал вытаскивать ребят из воды, передавая их Максиму Ширикалову, который находился на берегу.

- Мальчиков вернули родителям, находившимся неподалеку. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает, - информируют в пресс-службе регионального полицейского главка.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, родители выразили слова искренней признательности спасителям своих детей. Благодаря оперативным и самоотверженным действиям полицейских ребят удалось спасти.