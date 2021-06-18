«Ребенок остался инвалидом на всю жизнь»: на Урале бизнес-леди сбила 10-летнюю девочку на «зебре» и осталась на свободе

Первоначально виновница аварии заявила, что ребенок сам выбежал на дорогу. Фото: Сергей Самков, мама пострадавшей девочки

В Алапаевске 10-летняя девочка стала инвалидом после того как ее на машине сбила местная предпринимательница. Из-за аварии девочка получила серьезные травмы. Теперь 10-летняя Софья вынуждена учиться дома. При этом врачи не могут дать точного прогноза о том, восстановится ли мозг ребенка после полученной травмы.

Недавно суд вынес приговор виновнице аварии. Но колонии женщина избежала.

Авария произошла 22 июля прошлого года на улице Пушкина. Софья, которой на тот момент было 9 лет, шла по пешеходному переходу. В этот момент на нее налетел Daewoo Matiz. Как позже выяснится, за рулем легковушки находилась 54-летняя местная предпринимательница Алла Крупанова. Женщина владеет магазином по продаже одежды.

После авария девочка долгое время лечилась. Фото: предоставлено мамой пострадавшей девочки

- В первом протоколе, который был составлен в ГИБДД, она сказала, что якобы ребенок резко выскочил на дорогу, и она не успела среагировать. Но позже она призналась, что сама сбила Софью, которая шла по переходу, - рассказала «КП» мама пострадавшей девочки Надежда. – Сначала она говорила, что якобы ехала 20 км/ч. Но разве могли бы тогда быть у ребенка такие травмы? Перелом виска, лобной кости, ушиб печени с обеих сторон, а также ушиб легких. И все это в тяжелой форме!

По словам мамы ребенка, точную скорость, с которой несся Daewoo Matiz выяснить так и не удалось.

После аварии местный юрист и общественник Сергей Самков начал активно освещать резонансное для небольшого города ДТП в соцсетях. Местные жители опасались, что аварию замнут, представив, что ребенок сам выбежал на дорогу.

Врачи не дают точных прогнозов о том, восстановится ли память Софьи. Фото: предоставлено мамой пострадавшей девочки

Но этого не произошло. На Аллу Крупанову завели уголовное дело по первой части статьи 264 (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Недавно Алапаевский городской суд признал Аллу Крупанову виновной по этой статье (приговор есть в распоряжении редакции. – Прим. Ред.). Женщину приговорили к году ограничения свободы. В течение этого времени ей будет запрещено покидать территорию Алапаевского городского округа. Также Аллу Крупанову обязали выплатить в пользу Софьи 950 тысяч в качестве компенсации морального вреда.

- Да, она принесла извинения. Но я ее так и не простила. Что мне от ее извинений? У Софьи после ДТП нарушились функции памяти. Мы одно стихотворение не можем выучить месяц. У меня ребенок остался на всю жизнь инвалидом! Врачи сказали, что мозг – орган непредсказуемый и неизвестно как себя поведет в будущем. Сейчас дочь на домашнем обучении, осталась на второй год в третьем классе, - с горечью говорит мама девочки.

Женщина не собирается добиваться для Аллы Крупановой колонии. Ведь в этом случае виновница ДТП вряд ли сможет выплатить компенсацию морального вреда.