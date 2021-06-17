В последнее время ослепшая Настя очень часто плачет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший вице-губернатор Челябинской области Андрей Косилов, после аварии с которым студентка из Екатеринбурга стала инвалидом, будет добиваться смягчения наказания. Аргаяшский районный суд приговорил его к двум годам ограничения свободы, но теперь экс-чиновник надеется отделаться штрафом.

Летом 2019 года Настя Вяткина вместе с друзьями возвращалась домой после отдыха на озере, когда внедорожник Андрея Косилова выехал на встречную полосу и протаранил их «Ладу». В результате столкновения студентка получила тяжелые травмы и несколько недель была в коме. Сейчас она прикована к инвалидной коляске и ничего не видит. Все что может Анастасия – это отвечать на вопросы «да» или «нет» и кивать головой.

Настя сидела на заднем сиденье, когда Косилов протаранил автомобиль ее друга. Фото: читатели «КП»

По словам родителей ослепшей девушки, Косилов подал кассационную жалобу в ответ на требования о возмещении убытков и морального вреда.

- Мы указали в иске сумму на 3,3 миллиона рублей, - рассказала «КП» мама девушки Светлана Вяткина. – 1,3 миллиона расходы на лечение и переезды, и нам с отцом Насти по миллиону компенсации морального вреда. С февраля мы ухаживаем за ней на дому по очереди. Когда огласили требования во время предварительного слушанья адвокат Косилова спросила нас зачем мы каждый день ездили к дочери в Челябинск. Это вообще нормально? А ведь сам Косилов раздавал интервью и говорил «поставим девочку на ноги», «организуем самолет до Москвы».

В последнее время Настя стала более эмоциональной. До выписки она прошла курс реабилитации, который оплатил миллиардер Игорь Алтушкин.

- Настя стало очень часто плакать. Не знаю с чем это связано. Может быть, память возвращается? А иногда она может сидеть и хитро улыбаться. Словно задумала что-то. Ей по-прежнему нравится слушать музыку и фильмы, – добавила Светлана Валерьевна.

Андрей Косилов на месте аварии, в которой пострадали три человека. Фото: читатели «КП»

До аварии Анастасия работала администратором в фитнес-центре. В ДТП также получил травмы ее молодой человек, но он решил бросить девушку после случившегося.

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