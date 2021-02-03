Экспертиза показала, что Lexus ехал со скоростью 60 км/ч, Lada Vesta - 90 км/ч Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В среду, 3 февраля 2021 года, в суде Аргаяша запросили наказание для бывшего вице-губернатора Челябинской области Андрея Косилова. В июле 2019 года он, будучи за рулем Lexus выехал на встречную полосу и в лобовую протаранил Lada Vesta. В легковушке ехала компания из Екатеринбурга под управлением Никиты Лаврова.

От удара пассажирка отечественной машины Анастасия Вяткина впала в кому, девушка пришла в сознание лишь в конце осени. Сейчас девушка проходит курс реабилитации в Екатеринбурге, она лишилась зрения и едва двигается. В прошлом году ее признали инвалидом I группы.

Достоверно неизвестно, была ли Анастасия пристегнута. В больницу девушку доставили с открытой черепно-мозговой травмой и переломом глазниц. Фото: предоставлено родственниками

Прокурор запросил для Косилова 1 год и 10 месяцев ограничения свободы. Такое мягкое наказание из-за того, что он ранее не был судим. Также прокурор попросил отстранить его от управления транспортными средствами на два года. И посчитал, что бывший чиновник должен в полном объеме выплатить заявленный ущерб в счет морального вреда.

- Как и ожидалось, речи о реальном сроке не идет, - рассказала «КП»-Екатеринбург Наталья Гилева, адвокат семьи Анастасии Вяткиной. – Водитель Lada Vesta Никита Лавров подавал иск на 3 миллиона рублей, семья Вяткиных – на 10 миллионов.

В реабилитационном центре Настя живет с сиделкой и отцом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кроме этого в суде были изучены материалы экспертизы ДТП. Согласно выводам экспертов, Lexus в момент столкновения ехал со скоростью 60 км/ч, Lada Vesta - 90 км/ч. Выяснить, мог ли водитель легковушки уйти от столкновения, не представлялось возможным, так как автомобили ехали навстречу друг другу, и лишь одна из них тормозила.

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