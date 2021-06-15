«Мне "шьют" очередное дело»: бывшего вице-мэра Виктора Контеева не стали заключать под стражу

Экс-чиновник отбывает 18-летний срок Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 15 июня в Ленинском районном суде Екатеринбурга выбрали меру пресечения для бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева. С таким ходатайством в суд вышли следователи.

Напомним, экс-чиновник итак отбывает 18-летний срок. Его признали виновным в организации заказных убийств. Однако недавно следователи четвертого следственного управления предъявили Виктору Контееву новые обвинения. Для этого бывшего вице-мэра, отбывающего наказание в Кировской области, привезли в Екатеринбург.

Как рассказал адвокат Виктора Контеева Сергей Колосовский, его подзащитному предъявили обвинения по пяти статьям: ч. 3 статьи 30 (Приготовление к преступлению и покушение на преступление); ст. 30 статьи 105 УК РФ (Покушение на убийство); статье 159 УК РФ (Мошенничество); статье 174 УК РФ (Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем); статье 163 УК РФ (Вымогательство).

Новые обвинения против бывшего вице-мэра связаны с покушением на бизнесмена по фамилии Краснов, которое произошло еще в 2009 году. Преступники хотели завладеть имуществом коммерсанта. Несколько лет назад по этому делу были осуждены два криминальных авторитета. Правда, тогда в этом деле Виктор Контеев никак не фигурировал.

Контеев отбывал наказание в Кировской области, но на суд его привезли в Екатеринбург. Фото: Алексей БУЛАТОВ

НА ЧИНОВНИКА РАБОТАЛИ ВОРЫ В ЗАКОНЕ?

Перед началом судебного процесса Сергей Колосовский подробно рассказал «КП»- Екатеринбург о новых обвинениях против Виктора Контеева. Пострадавшим в этом деле проходит бизнесмен Максим Краснов. Виновными в нападении на него несколько лет назад были признаны криминальные авторитеты Калин и Сухачев. По версии обвинения, они пытались отобрать у коммерсанта бизнес. Максим Краснов являлся владельцем фирмы ООО «Урал», занимавшейся растоможкой грузов, которые шли на четвёртую овощебазу. Ей долгое время владел Виктор Контеев.

- Следствие пытается вменить, что якобы Сухачев и Калин действовали от имени Контеева. Якобы Сухачев говорил, что он работает на него. Но это бред! Сухач - вор в законе. Он не мог говорить, что работал на чиновника. Это очевидно всем, кто хоть немного разбирается в этом вопросе, - объясняет Сергей Колосовский тонкости преступной иерархии.

Эпизод с нападением на Максима Краснова произошёл в 2009 году.

- Калин и Сухачев отправили в Седельниково, где жил Краснов, группу людей. Там произошла массовая драка, толпа на толпу. Но при этом никто не обращался за медицинской помощью, - продолжает Сергей Колосовский. - Контеев притянут к этой истории искусственно.

ОСОБО ОПАСНЫЙ ПРЕСТУПНИК

На процесс по мере пресечения пришло множество родственников Виктора Контеева. Людей было так много, что всем даже не хватило мест. Зато Виктор Контеев был рад видеть родню – его лицо так и расплылось в улыбке.

- Привезли особо опасного преступника, - пошутил Виктор Контеев, наблюдая за действиями приставов.

За несколько минут перед началом процесса бывшего вице-мэра попытались ввести в курс дела относительно последних семейных новостей. Например, рассказали о том, что его внук защитил диплом на пятерку.

После начала процесса адвокат Сергей Колосовский попросил суд учесть многочисленные благодарственные письма, имевшиеся у бывшего вице-мэра.

Ранее свой приговор Контеев называл "смертельным", ведь ему дали 18 лет, когда ему самому был уже 61 год. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Благодарственное письмо от патриарха, от интерната номер три, номер семь, благодарственное письмо от ассоциации слепых, от губернатора Свердловской области, от мэра Чернецкого, - перечислял Колосовский многочисленные заслуги своего подзащитного. - Виктор Контеев являлся попечителем многих детских домов и интернатов.

Затем судья дал слово следователю. Силовик попросил арестовать бывшего вице-мэра на два месяца. Он объяснил это тем, что Виктор Контеев был признан виновным в особо тяжком преступлении, поэтому может скрыться от следствия.

- Могу скрыться из лагеря, - иронично подметил бывший вице-мэр.

- Следствие пытается склонить суд к незаконному решению. Контеев итак находится в колонии, - продолжил Сегей Колосовский. - Если вам так нужно, то переведите его в Екатеринбург в ИК-10 и совершайте с ним следственные действия. Сведений о попытке его побега из колонии нет. Более того, часть свидетелей по делу сейчас находится в СИЗО и туда же хотят перевести Контеева. В этом случае есть риск провокаций и возможных попыток организовать встречи Контеева со свидетелями по делу.

Он несколько раз подчеркнул, что у следствия нет законных оснований отправить 68-летнего Виктора Контеева в СИЗО. Согласно закону, это мера применяется только если обвиняемый может скрыться от следствия или оказать давление на свидетелей. Но поскольку Виктор Контеев итак находится в колонии, это вряд ли возможно.

Ходатайство следователей поддержал и гособвинитель. А вот Анна Южакова, адвокат потерпевшего Максима Краснова, заявила, что у её клиента вообще нет оснований подозревать Виктора Контеева в нападении на себя.

Также представитель потерпевшего обратила внимание на то, что в материалах по новым обвинениям против Виктора Контеева нет допроса потерпевшего.

- Мой доверитель просит отказать следователю в удовлетворении данного ходатайства, - подытожила Анна Южакова.

«МНЕ «ШЬЮТ» ЕЩЕ ОДНО ДЕЛО»

Интересно, что пока судья зачитывал материалы дела против бывшего вице-мэра, он демонстративно читал газету. Правда, когда судья предоставил ему слово, оказалось, что между страницами печатного издания находилась его речь.

- Я почти десять лет нахожусь в системе ГУФСИН и, пользуясь случаем, хотел бы выразить слова благодарности своим родным и близким, - начал Виктор Контеев.

- Давайте по существу, - попытался вмешаться судья.

- Десять лет - это по существу! - отрезал Виктор Контеев.

Затем он вспомнил о том, как работал на посту вице-мэра на благо Екатеринбурга, а после этого рассказал, что в последнее время в России наметилась тенденция о «посадках» коррумпированных силовиков. Виктор Контеев надеется, что когда-нибудь очередь дойдет и до следователей четвёртого следственного управления, которые, по его словам, сфабриковали против него все обвинения. В том числе и те, за которые он отбывает срок.

- Сейчас представители силовых структур боятся, что освободившись я буду доказывать свою невиновность, реабилитировать себя. Поэтому они решили «пришить» мне еще одно уголовное дело и сделать так, чтобы я никогда не освободился из лагерей, - заявил Виктор Контеев. - Несколько слов к журналистскому сообществу. Некоторые из вас попытались сформировать из меня образ опасного преступника - убийцы, "мокрушника". Но большинство из вас в это не верят сами.

В конце своей речи Виктор Контеев обратился к судье.

- Уважаемый суд, я знаю, что решение по мне у вас уже принято. Поэтому я предлагаю вам не уходить в совещательную комнату и озвучить его прямо сейчас.

Но судья все-таки решил туда удалиться.

Когда Виктора Контеева вновь заводили в зал, он в очередной раз обратился к своим родственникам. В этот момент они стояли в коридоре.

- Так, веселее, веселее! - с улыбкой сказал вице-мэр, отбывающий 18-летний срок.

Суд отказался удовлетворять ходатайства следователей и заключать Виктора Контеева под стражу

- Берегите себя. Идет третья волна коронавируса. Боря, береги бабушку, а то я с тебя потом "спрошу", - успел дать напутствия родственникам Виктор Контеев.

В колонии он останется до 2029 года.

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