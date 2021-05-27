«Допросили дочь»: дело бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева получило неожиданный оборот

Бывшего вице-мэра приговорили к 18 годам колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге следователи возобновили расследование дела против бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева. Силовики допросили дочь экс-чиновника Екатерину. По словам адвоката Виктора Контеева Сергея Колосовского, вопросы, которые следователи задавали Екатерине, были связаны преимущественно с имуществом, оставшимся у семьи.

Недавно мы писали о том, что экс-чиновника привезли на Урал из Кировской области, где он отбывал наказание. Шесть лет назад Виктора Контеева признали виновным в вымогательстве и подстрекательстве к убийству двух человек и приговорили к 18 годам колонии.

Как рассказал Сергей Колосовский, поводом для допроса дочери экс-чиновника стало покушение на бизнесмена по фамилии Краснов, которое произошло еще в 2009 году. На коммерсанта покушались с целью захватить его имущество.

- В 2017 году Сысертским судом по данному делу был осужден ряд лиц, включая криминального авторитета Сухачева. В 2020 году по этому же делу был осужден криминальный авторитет Калин, экстрадированный из-за рубежа. Причастность Контеева к данному нападению установлена не была. Потерпевшие и свидетели утверждают, что Виктор Контеев не имеет отношения к преступлениям, - заявил Сергей Колосовский.

Расследование ведет четвертое управление СУ СКР по Свердловской области. Колосовский утверждает, что в нападении на Максима Краснова Виктора Контеева пытаются обвинить для того, чтобы не дать ему освободиться по УДО.

- Следствие интересуется исключительно имуществом, еще оставшимся под контролем семьи Контеева. Общеизвестно, что при покровительстве СУ СК по УрФО (ныне четвертое управление СУ СК) 4-я овощебаза, фактически принадлежавшая вице-мэру Виктору Контееву, была передана Русиной. Фактически база перешла под контроль силовиков, - уверен Сергей Колосовский.

Напомним, что бывший вице-мэр свою вину в преступлениях не признал. Он заявлял, что дело против него сфабриковано. В причастности к этому Виктор Контеев, в частности, обвинял бывшего директора 4-й овощебазы Татьяну Русину.