Бывшего вице-мэра Виктора Контеева, признанного виновным в заказных убийствах, привезли в Екатеринбург

До недавнего времени бывший чиновник отбывал наказание в Кировской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывшего вице-мэра Екатеринбурга, приговоренного к 18 годам колонии строгого режима за вымогательство и подстрекательство к убийству двух человек, вновь привезли в уральскую столицу.

Напомним, до недавнего времени наказание бывший чиновник отбывал в Кировской области, но сейчас его снова привезли на Урал.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказала уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

- Что касается Контеева, да, Виктор Владимирович был направлен в Киров, но сейчас он приехал к нам по каким-то следственным действиям. Сейчас он находится в Екатеринбурге, - рассказала Татьяна Мерзлякова.

Обмудсмен отметила, что бывшему чиновнику требуется медицинская помощь. Она держит эту ситуацию на контроле.

- Я попытаюсь сделать так, чтобы лечение он прошел здесь. Виктор Владимирович признает, что медицина у нас сильнее, чем в Кировской области, - уточнила Татьяна Мерзлякова.

Напомним, Виктора Контеева обвиняли в том, что он еще в 2004 году заказал убийство двух предпринимателей - Андрея Волкова и Валерия Худякова. Следователи считали, что эти люди могли помешать развитию «Продовольственной базы № 4», которую контролировал городской чиновник. Кроме того, по данным силовиков, с января 2010 по сентябрь 2011 года Контеев вымогал у директора той же овощебазы Татьяны Русиной долю в уставном капитале предприятия - в размере 150 миллионов рублей.

Напомним, дело Виктора Контеева рассматривалось в Курганском областном суде с августа 2013 по июнь 2014 года. Сейчас бывшему чиновнику 65 лет. К моменту, когда истечет срок наказания, ему исполнится уже 79. Как заявлял сам экс-вице-мэр, 18-летний срок заключения для него это, по сути «смертный приговор».

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