Бывшему вице-мэру Екатеринбурга Виктору Контееву предъявили обвинения по новым статьям

Во вторник, 15 июня суд изберет Виктору Контееву меру пресечения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывшему вице-мэру Екатеринбурга Виктору Контееву, который отбывает 18-летний срок за организацию заказных убийств, предъявили новые обвинения.

Как рассказал "КП-Екатеринбург" адвокат экс-чиновника Сергей Колосовский, обвинения его подзащитному предъявлены по статьям: («Приготовление к преступлению и покушение на преступление»), ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), ст. 174 УК РФ («Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем») и статье 163 УК РФ («Вымогательство»).

Как мы писали до этого, новые обвинения против бывшего вице-мэра связаны с покушением на бизнесмена по фамилии Краснов, которое произошло еще в 2009 году. На коммерсанта покушались с целью захватить его имущество. Несколько лет назад по этому делу были осуждены два криминальных авторитета.

- Но тогда у следствия никаких вопросов к моему подзащитному не было и никто не пытался связать его с нападением на этого бизнесмена, - уточнил Сергей Колосовский.

Адвокат считает, что новые дела на экс-чиновника завели, чтобы завладеть имуществом, принадлежащим семье Контеевых. Недавно в рамках расследования допросили дочь Виктора Контеева.

Сейчас бывшего вице-мэра уже этапировали в Екатеринбург из Кировской области. Во вторник, 15 июня суд изберет Виктору Контееву меру пресечения. Следствие собирается добиваться, чтобы он находился под стражей.