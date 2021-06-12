Хотел показать, что он крутой: на Урале подросток едва не погиб после удара током на насосной станции

В настоящее время он находится в состоянии комы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В уральском городке Карпинск 14-летний школьник чуть не погиб после удара электрическим током. Инцидент произошел, когда подросток вместе со своими друзьями гулял в районе Карпинского карьера. Товарищи хотели искупаться и вдруг заметили насосную станцию, расположенную неподалеку.

- Дима увидел, что один парень туда полез, и решил тоже показать всем, что он крутой. Он начал забираться по насосу и когда залез — схватился за провода и его ударило током, - сообщил один из друзей пострадавшего местному изданию «Краснотурьинск LIVE».

Здесь и произошел несчастный случай. Фото: «Краснотурьинск LIVE»

После падения с трубы насоса мальчик упал в воду. Его товарищи поспешили на помощь, они сумели вытащить его с карьера и стали оказывать первую медицинскую помощь, но это не помогало, тогда они вызвали скорую, которая госпитализировала школьника.

- Медики поставили ребенку предварительный диагноз «клиническая смерть». В настоящее время он находится в состоянии комы, - сообщил начальник пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Несчастный случай произошел в районе 32-го километра дороги Серов — Североуральск. Неизвестно, умышленно ли мальчик хватался за провода, полиции предстоит это выяснить. По данному факту сотрудники территориального ОВД проводят проверку.