Собаку породы хаски можно купить за 15-30 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Купить собак в Екатеринбурге можно дорого и недорого. Сделать это можно в питомнике (не путать с передержкой и приютом). Сюда обращаются те, кому нужна собака определенной породы. У каждой породы свои особенности и заводчик их знает. Он же оформляет необходимые документы на собаку, прививает ее и следит за здоровьем.

В большинстве опрошенных питомников продают лишь щенков, но есть и такие, кто ищет хозяев для собак от 2 лет и старше.

Тем, кто выбирает щенка, специалисты советуют узнать у заводчика рацион и изначальные условия содержания собак, документы родителей щенка с прививками и обработками, уточнить наличие врожденных заболеваний у предков, является ли помёт запланированным, а также наличие метрики (тем, кому важна родословная).

Публикуем список питомников Екатеринбурга, где можно купить собаку.

В питомниках Екатеринбурга можно купить собаку с хорошей родословной Фото: Алексей БУЛАТОВ

LIEBE KINDER

Контакт: +7 (904) 164-53-39

Адрес: природный парк «Река Чусовая»

Цена: от 15 тысяч рублей

Питомник занимается разведением собак с 2004 года. Здесь содержат щенков шелти, брюссельского и бельгийского гриффона, малого брабансона, вольфшпица (Кеесхонд) от победителей российских и международных выставок.

Купить собаку недалеко от Екатеринбурга можно с метрикой РКФ, ветпаспортом, клеймом и прививками.

– Наши щенки находятся в постоянном контакте с человеком, что способствует правильному формированию психики животных, щенки выращиваются на высококачественном профессиональном корме супер премиум класса, – рассказал заводчик.

ROTTWESTHOUSE

Контакт: +7 (908) 900-30-08, http://www.rottwesthouse.com/

Адрес: Верх-Исетский район Екатеринбурга

Цена: от 20 тысяч рублей

Щенки ротвейлеров с родословной. Питомник работает с 1998 года.

ЭЛЬБРУС

Контакт: +7 (912) 226-62-28, +7 (922) 196-50-78, http://huskeyelbrus.ru/

Адрес: микрорайон Медный Верх-Исетского района

Цена: 15 – 30 тысяч рублей

Купить собаку в Екатеринбурге можно в микрорайоне Медном – здесь продают щенков породы сибирский хаски и самоедской собаки.

Взрослые собаки питомника участвуют в масштабных экспедициях: на Байкал, Северный, Южный и Полярный Урал, по реке Чусовой. В составе собачьей упряжки жители питомника поднялись на Пик Ленина и Пик Коммунизма, на Эльбрус. Они прошли 56 км Baikal Race, снимались в 7 фильмах: «Бегущий по льду», «Егерь», «Пленник чужой земли», «Залив счастья», «Чёрный шаман», «Сага о хантах» и другие.

Все щенки имеют документы: договор купли/продажи, ветеринарный паспорт, метрику (документ РКФ).

Самоедов разводят в питомнике Эльбрус Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПИТОМНИК ВЕО «СЕДОЙ УРАЛ»

Контакт: +7(950) 201-35-81, https://www.sedoyural.com/

В Екатеринбурге можно купить как щенков, так и взрослых собак (от 2 лет) породы немецкая и восточно-европейская овчарка. Родители – отличники выставок.

МАРИ БИЖУ

Контакт: +7 (922) 104-53-19, http://maribiju.ru/

Адрес: микрорайон ЖБИ

Цена: от 30 тысяч рублей

Купить собаку породы йоркширский терьер можно в племенном питомнике Екатеринбурга. Родители – титулованные привозные интерчемпионы Европы. Племенная работа ведется более 17 лет.

ХЕЛАВИС

Контакт: +7 (902) 444-57-07

Адрес: ул. 40 лет ВЛКСМ, 31

Цена: от 20 до 50 тысяч рублей

Купить взрослую собаку или щенка породы шарпей в Екатеринбурге можно в микрорайоне ЖБИ.

– Все наши щенки продаются с документами РКФ, ветеринарным паспортом, клеймом, договором купли-продажи. По желанию владельца могут быть сделаны генетические тесты на SPAID и глаукому. Возможна официальная доставка ж/д транспортом по России и доставка с курьером заграницу, – уточнил заводчик.

АЛЬФАЛАВИТА

Контакт: +7(912) 246-88-55, http://procorgi.ru/

Адрес: микрорайон Вторчермет

Цена: от 40 тысяч рублей

В питомнике собак в Екатеринбурге можно купить щенков вельш корги пемброк и вельш корги кардиган.

– Я стремлюсь разводить корги высокого качества, имеющих крепкое здоровье, породный вид и темперамент. Девиз моего питомника - «корги для жизни», – уточнил заводчик.

Собаки составят компанию хозяину и на активных прогулках, и на пробежке, и полежат вместе с ним на диване.

АСКАНИЯ

Контакт: +7(922) 139-30-37, http://ascaniakennel.wix.com/askaniya15-wix

Цена: цену уточняют только напрямую покупателю

Питомник доберманов «Аскания» работает с 2004 года. Рожденные в питомнике, а также собственные собаки заводчика удостоены многочисленных титулов. Купить собаку в Екатеринбурге можно даже до 1,5 месячного возраста.

На передержках можно бесплатно взять и беспородную, и породистую собаку Фото: Алексей БУЛАТОВ

БЕСПЛАТНО

ЛАПОДАИ

Контакт: +7(953) 001-20-49, http://kedroffka.ru/category/ishhut-dom

Цена: бесплатно

Лаподаи – это не питомник, а передержка для собак, которые по разным причинам оказались на улице. Здесь содержатся алабаи, кавказские овчарки, мастифы и различные метисы. На передержке Екатеринбурга не купить собаку, но можно ее взять домой бесплатно. Собак отдают только ответственным хозяевам.

РОТВОДОМ

Контакт: +7(922) 030-83-15 (с 11:00 до 18:00), www.instagram.com/rotvodom/

Цена: бесплатно

Взрослые ротвейлеры и метисы пристраиваются бесплатно.

– Каждая собака на нашем попечении – это собака, которую предали или выбросили, – рассказывают в Ротводоме.

МОПСОДОМ

Контакт: +7 (922) 193-81-75, https://vk.com/mopsodom

Цена: бесплатно

Не обязательно покупать собаку в Екатеринбурге, ее можно взять бесплатно. На многих передержках есть породистые собаки, среди них и Мопсодом. Здесь живут мопсы разных возрастов и все они хотят обрести дом.

Мопсодом устраивает прогулки со своими подопечными Фото: Алексей БУЛАТОВ

HUSKY EKB

Контакт: https://vk.com/huskyekb

Цена: бесплатно

На попечении команды сообщества помощи собакам северных ездовых пород и их метисам, попавшим в трудную ситуацию, более 40 собак. Волонтеры заботятся о них и ищут им хозяев.

ЕЩЕ

Купить собаку в Екатеринбурге и Свердловской области можно на различных сайтах объявлений, в первую очередь на Avito. Здесь можно найти и породистую, и беспородную собаку.

Например, щенка Джек-Рассел-терьера можно купить за 13 тысяч рублей без документов, с документами он стоит на сайте от 20 тысяч рублей.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

– Среди опытных заводчиков есть недобросовестные, но все же большинство дорожат своей репутацией и не продают болезненных животных под видом полностью здоровых, в отличие от тех, кто старается подешевле продать «породу» на сайтах объявлений. Но и в том и в другом случае нет никакой гарантии, что питомец с возрастом не заболеет. Поэтому надо быть готовым к тому, что, собака – живое существо, а не игрушка и, принимая ее в семью, нужно будет проявлять внимание и заботу в полном объеме, – рассказала бывший заводчик екатеринбургского питомника немецких овчарок Наталья.