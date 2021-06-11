В фан-зону Евро-2020 в Екатеринбурге приедут звезды российского футбола и группа Burito

Фото: департамент информполитики

На «Екатеринбург-Арене» в среду, 16 июня в 15:00 откроется фан-зона Евро-2020 «Наши парни». На стадионе ждут не только горожан и гостей города, но и известных звезд. В фан-зону приедут футболисты Дмитрий Сычев и Дмитрий Хлестов, а также группа Burito. Музыканты выступят за час до стартового свистка в матче между командами России и Финляндии. В это время спортсмены сыграют в футбол 3х3 со всеми желающими и проведут автограф-сессию. И это еще не все сюрпризы, которые приготовили организаторы.

- Трансляция матча Финляндия - Россия на фан-зоне «Екатеринбург-Арены» начнется в 18:00. В перерыве матча будет разыграна футболка сборной России с автографами всех игроков нашей команды на Евро-2020, - рассказали в департаменте информационной политики.

Отметим, что Дмитрий Сычев, которого ждут в гости в Екатеринбург на фан-зону, чемпион и обладатель кубка страны в составе ФК «Локомотив». В 2002-2010 годах Дмитрий играл за сборную России, в составе которой стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.

Второй известный футболит и гость фан-зоны Дмитрий Хлестов большую часть карьеры провел в составе московского «Спартака». Игрок нашей сборной с 1992 по 2002 годы. Семь раз он становился чемпионом России, а также четыре раза выигрывал Кубок СССР и России.

Вход на фан-зону будет свободны. Заходить на стадион нужно будет со стороны улицы Татищева.