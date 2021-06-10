Конкурс КП: «Герои в белых халатах»

Фото:Алексей Булатов

Заявки принимаются: 7 — 15 Июня 2021

Голосование проводится: 15 — 29 Июня 2021

Еще Антон Павлович Чехов говорил о том, что «Профессия врача – это подвиг». И последний пандемийный год тому подтверждение. В это непростое время врачи, медсестры, фельдшеры встали на передовую. Многие спасали пациентов в ущерб своему здоровью. Но медики не только борются за наши жизни, они еще и дают нам надежду.

В третье воскресенье июня у нас у всех есть отличный повод еще раз выразить благодарность и уважение всем медицинским работника. Ведь 20 числа они отмечают свой профессиональный праздник. В преддверии этого замечательного праздника «Комсомольская правда» - Екатеринбург запускает на сайте ural.kp.ru конкурс «Герои в белых халатах».

Цель конкурса - рассказать о медицинских работниках в Свердловской области . Ведь именно они ежедневно спасают людей, помогают нам беречь и приумножать наше здоровье, сохранять молодость, красоту и качество жизни. Присылайте свои фото в медицинской форме и рассказывайте о себе, не забудьте указать, какое медицинское учреждение вы представляете.

Фото и рассказ присылайте на почту pavel.kazancev@phkp.ru.

Победителей конкурса выберут читатели с помощью голосование на сайте, а также экспертное жюри из числа сотрудников редакции и партнеров конкурса.

Торжественное награждение лидеров народного голосования пройдет в пресс-центре «КП-Екатеринбург».

Правила конкурса:

1. К участию в конкурсе приглашены представители медицинских профессий, работающие в медицинских учреждениях Екатеринбурга и области.

2. Участники конкурса на фотографии должны быть в медицинской форме, , в подписи к фото должны быть указаны ФИО, должность и место работы, и желательно рассказ( до 300 знаков) о том, как вы пришли в профессию, или о необычном случае из практики.

3. Победители конкурса и призеры выбираются читательским голосованием. Допускается голосование раз в сутки.

4. Конкурс продлится до 12:00 местного времени 29 июня. О его итогах будет сообщено на странице конкурса. Победители и призеры будут приглашены в пресс-центр «КП-Екатеринбург» для торжественного награждения

С Положением конкурса можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Партнер проекта: ИНВИТРО - крупнейшая частная медицинская компания в России.

Коротко об ИНВИТРО - это 9 лабораторных комплексов и более 1000 медицинских офисов. Мы работаем в 5 странах: Россия, Украина, Казахстан, Беларусь, Армения.

Компания предлагает более 1800 видов лабораторных исследований и услуги диагностики, помогая врачам и пациентам заботиться о здоровье на протяжении всей жизни.

Результаты исследований ИНВИТРО признаются всеми медицинскими учреждениями России.

Мы регулярно проводим акции для привлечения внимания людей к состоянию их здоровья.

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