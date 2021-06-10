Новые случаи COVID-19 зарегистрированы в Нижнем Тагиле, Первоуральске, Реже и других городах региона Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 112 новых случаев коронавирусной инфекции, из которых 35 приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 зарегистрированы в Нижнем Тагиле, Первоуральске, Реже, Красноуральске, Кировграде, Березовском и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее число случаев заражения коронавирусом на Среднем Урале составляет 90 318. Из них 84 223 полностью справились с инфекцией. Только за минувшие сутки из больниц региона выписали еще 113 человек.

Из тех, кто находится в медучреждениях на данный момент, состояние 260 медики оценивают как тяжелое. 141 пациент находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 107 – на аппаратах ИВЛ.

Кроме того за сутки было зарегистрировано 13 новых случаев гибели от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 3 546 человек.