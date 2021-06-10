ДТП с автобусом в Лесном с шестью погибшими 10 июня 2021: главное

Жуткое ДТП с участием автобуса в Лесном Фото: vk.com/Подслушано Лесной детка

В 7:20 утра 10 июня 2021 рейсовый автобус №4 марки "ПАЗ" Нижнетуринского АТП на скорости въехал на территорию промышленной площадки ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», расположенном в поселке Горный закрытого города Лесной.

По предварительным данным у автобуса отказали тормоза и он на большой скорости влетел в остановку «Электрохимприбор». По словам пресс-секретаря Свердловского ГУ МВД Валерия Горелых тормоза отказали во время спуска с горки.

Погибли шесть человек – по предварительным данным все они были сотрудниками предприятия.

В момент аварии в автобусе находились 48 человек. Пять из них пострадали. Двое находятся в тяжелом состоянии. Однако по данным пресс-службы «Электрохимприбор» пострадали девять человек. По данным Свердловского ГУ МВД - 15 человек.

По данным областной ГИБДД водитель съехал с дороги, протаранил ворота предприятия, влетел в толпу людей, идущих на работу.

В город уже вылетели три вертолета медицины катастроф.

Следственный комитет начал доследственную проверку. Также свою проверку организовала Свердловская прокуратура.

Губернатор Свердловской области поручил Министерству общественной безопасности оперативно включиться в работу.

Согласно комментариям в соцсетях жители часто жаловались на автобусы принадлежащие Нижнетуринскому автотранспортному предприятию. Кроме того, жители настаивали, чтобы этот маршрут взяла на себя Администрация Лесного.

13 мая на этом маршруте также была авария с участием автобуса. Тогда за рулем был 57-летний водитель. Сообщалось, что ему стало плохо за рулем.

В Нижнетуринском АТП журналистам "Комсомолки" ответили в грубой форме.