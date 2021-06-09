В небо с пеленок: в Екатеринбурге двухлетний малыш стал чирлидером

Фото: Instagram.com/dmitry_kuznecow

Играть в песочнице для этого «двухлетки» слишком скучно, сальто в воздухе и пирамиды на высоте – вот что нравится Павлику Кузнецову из Екатеринбурга. Малышу 2,4 года и в своем возрасте он уже выступает на соревнованиях по чирлидингу. А выступает вместе с папой и мамой.

НА ПЕРВОМ ВЫСТУПЛЕНИИ МАХАЛ БАБУШКЕ РУКОЙ

Паша старший сын в семье Кузнецовых. Папа Дмитрий профессиональный спортсмен. В детстве занимался бальными танцами и паркуром, а в студенчестве чррлиднгом, потом стал тренером. Но работает Дмитрий инженером на одном уральском заводе. Мама Анна мастер спорта по спортивной гимнастике. Кстати, супруги познакомились на тренировках. Когда в семье появился Паша, то родители решили и его тоже приобщить к спорту.

- Сначала мы делали упражнения, которые рекомендовали массажисты, а потом сами начали свои придумывать на баланс. Но поскольку мы с женой занимаемся чирлидингом, часто делали общие фотки, это называется поддержка, когда я поднимал Аню наверх. А потом я подумал, почему Пашку не поставить наверх и вообще очень хотелось с ним тоже выступать на соревнованиях, - рассказывает Дмитрий Кузнецов.

С полутора лет родители Паши начали водить мальчика на гимнастику, разучивать элементы. Дмитрий, как тренер говорит, что это большая редкость для такого маленького мальчика. Ведь дети начинают заниматься гимнастикой или черлидингом после четырех лет.

Иногда семейство Кузнецовых тренируются во дворе и впечатляются. Просят Дмитрия рассказать секрет, как можно сделать из маленького ребенка настоящего гимнаста.

В марте 2021 года Паша впервые выступил на соревнованиях вместе с родителями. Малыш даже не испугался и чувствовал себя уверено. Во время выступления мальчик все время махал рукой своей бабушке, которая смотрела трансляцию в интернете, и умилял других зрителей.

«ОН НАМ НЕ ИГРУШКА»

Сальто в воздухе для двухлетнего ребенка уже не проблема, а папа его подбрасывает на несколько метров – выступления папы с сыном захватывают дух. Но не все зрители остаются в восторге, кого-то летающий малыш пугает, а родителей обвиняют в том, то те подвергают ребенка опасности. Но у Дмитрия на это свое мнение.

Оба родители профессиональные спортсмены. Фото: Instagram.com/dmitry_kuznecow

- Ему это нравится, ему это доставляет удовольствие. А то когда люди видят его выступление, потом говорят, что для нас он, как игрушка. Это не моя прихоть его крутить и вертеть. Мы идем с ни гулять, а он говорит «папа, давай сальто», - объясняет папа мальчика. – На первый взгляд это выглядит опасным. Но за этим всем лежит процедура подготовки. Мы хотим в зал, где постепенно разучиваем новые элементы. И самое главное – это безопасность. Если я неуверен, то я никогда этого не делаю.

Кстати, в семье Кузнецовых три месяца назад появился еще один сын. Пока он маленький, но Дмитрий и Анна уже думают, чтобы взять в свою спортивную команду и его тоже.