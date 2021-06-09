На Урале водитель легковушки без прав устроил аварию, в которой погиб его пассажир

Фото: паблик Вконтакте «Инцидент»

В Уральском поселке Бобровкий под Сысертью молодой водитель без прав устроил смертельную аварию. ДТП произошло 9 июня ранним утром. Установлено, что 23-летний парень за рулем ВАЗ- 21114 не справился с управлением, вылетел на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с грузовиком Dongfeng, которым управлял 33-летний мужчина.

- В результате ДТП пассажир автомобиля ВАЗ-21114, получил телесные повреждения и был доставлен в «Арамильскую городскую больницу», где и скончался. Водитель легковушки получил телесные повреждения и самостоятельно обратился в лечебное учреждение, - сообщают в УГИБДД по Свердловской области.

Фото: паблик Вконтакте «Инцидент»

Прибывшие на место инспекторы ДПС установили, ВАЗом управлял молодой человек, который не имел права управления автомобилем, ранее удостоверение он не получал. Экспертиза показала, что в момент столкновения он был трезв.

Уральца привлекли к административной ответственности за управление транспортом без прав, а также Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Движение на месте аварии не ограничивали, автоинспекторам предстоит выяснить, из-за чего именно произошла авария, ведется следствие.