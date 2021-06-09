Больше ста километров уральских дорог расширят до четырех полос на средства от «Платона» в этом году

Фото: предоставлено пресс-службой оператора госсистемы «Платон» РТ-Инвест Транспортные Системы (РТИТС)

Росавтодор продолжает масштабные работы по капитальному ремонту федеральных автомобильных дорог, мостов и путепроводов на средства от государственной системы «Платон». В этом году с их использованием восстановят 32 искусственных сооружения и расширят до четырёх полос свыше 260 км трасс. С учетом запланированных работ до 2022 года объем отремонтированных дорог за счет средств госсистемы увеличится до 3,3 тыс. км, количество мостов превысит 130, поясняют федеральные дорожники.

По этой программе полностью отремонтирован мост через реку Сильгу под Юрюзанью на федеральной дороге М-5 «Урал». Через этот участок проходит путь в Башкортостан и далее в Самару, Пензу, Рязань и Москву для тысяч многотонных грузовиков. Движение по мосту было ограничено, а работы планировали завершить не раньше предстоящей осени. Дорожникам удалось справиться с задачей на полгода раньше благодаря дополнительному финансированию от «Платона».

Также в этом году восстановят «платоновские» мосты на трассе Р-351 Екатеринбург – Тюмень в Свердловской области через реки Балаир и Суетка, а в Тюменской области на трассе Р-404 Тюмень Тобольск Ханты-Мансийск - через реку Иска.

Федеральное дорожное агентство направляет плату грузоперевозчиков на расширение самых загруженных участков автотрасс, что повышает безопасность проезда для большегрузных автомобилей. На уральских «федералках» в этом году четырехполосными станут в Свердловской области почти 16 км трассы Р-242 Пермь – Екатеринбург и 30 км Р-351 Екатеринбург – Тюмень, в Тюменской области три участка магистрали Р-404 Тюмень Тобольск Ханты-Мансийск общей протяжённостью более 56 км. Дорожники расширят также восьмикилометровые отрезки трасс Р-254 «Иртыш» в Курганской области и М-5 «Урал» на подъезде к Екатеринбургу со стороны Челябинской области.

Капитальный ремонт, отмечает Росавтодор, затрагивает преимущественно дороги с высокой интенсивностью движения. Дополнительные средства, перечисляемые грузоперевозчиками в рамках действия госсистемы «Платон», позволяют своевременно отремонтировать большее количество участков трасс и искусственных сооружений, а значит обеспечить безопасное и бесперебойное движение по всей сети федеральных автодорог.

Улучшение качества дорожного покрытия способствует увеличению скорости доставки грузов, а также повышению безопасности дорожного движения в целом, подчеркнул председатель Межотраслевого экспертного совета по развитию грузовой автомобильной и дорожной отрасли (МОЭС) Борис Рыбак.

Сегодня в «Платоне» 1,5 млн грузовиков, из которых более 154 тыс. транспортных средств – в Уральском федеральном округе. В пятерке лидеров по регистрации грузовиков, как рассказал руководитель Уральского филиала оператора госсистемы «Платон» РТ-Инвест Транспортные Системы (РТИТС) Алексей Сидоренко, ХМАО-Югра (36 тыс. грузовиков), Свердловская (26,5 тыс.), Челябинская (25 тыс.) области, а также Пермский край (14,5 тыс.) и Тюменская область (14 тыс.). По его словам, все уральские предприниматели и логистические компании, фактически работающие на федеральных трассах, зарегистрировались.

Управляющий директор группы компаний «Совтрансавто» Владимир Тян отметил, что регистрация в «Платоне» по прошествии пяти лет охватила большую часть рынка. К системе подключились не только крупные и средние перевозчики, но и значительная доля мелких, которые составляют большинство в индустрии коммерческих автоперевозок. «Мы оцениваем эффективность «Платона» по достижению двух целей: основной — адекватные взимаемым платежам объемы ремонта и реконструкции федеральных трасс и дорожной инфраструктуры, и «побочной» — использование возможностей системы для повышения прозрачности рынка и борьбы с недобросовестной конкуренцией между его участниками», — отметил он.

На ровне с российскими перевозчиками вклад в дорожный фонд России вносят и иностранцы: зарубежные перевозчики из более ста стран мира зарегистрировали в системе «Платон» свыше 350 тыс. 12-тонников. Около 15% всех перечисленных средств заплатили именно зарубежные логистические компании, работающие на российских автомагистралях.

Все иностранные фуры, которые едут по нашим федеральным дорогам, платят так же, как и все, отметил спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Он подчеркнул, что иностранцев таким образом уравняли в правах с нашими дальнобойщиками, которым приходится вносить плату за передвижение по трассам за границей.

«Я поддерживаю «Платон». Когда я был вице-премьером и отвечал за транспорт, я публично говорил, не стеснялся. Меня, прямо скажем, злило то обстоятельство, что у нас на все виды транспорта есть оплата за инфраструктуру, кроме автомобильного, — говорил Сергей Иванов. — Только на автомобильных дорогах, которые на тот момент все были бесплатные, бесплатно можно было вести всё что угодно. И я знаю случаи, когда металл и уголь по 60 т везли на фурах, потому что бесплатно, не надо платить за инфраструктуру. Конечно, это разбивало дороги без конца. И вот как раз система «Платон» призвана, я бы так сказал, восстановить справедливость. Это же справедливо: едешь — плати, едешь на тяжёлой фуре — плати, естественно, больше».

Система доказала свою эффективность: денег на развитие автодорожной инфраструктуры в бюджет стало поступать больше, заключил гендиректор аналитического центра «Политген» Ярослав Игнатовский.

Цифровая инфраструктура «Платона» на текущий момент - это 500 рамок и 100 специальных автомобилей контроля, данные бортовых устройств и маршрутных карт. Все это позволяет анализировать большой список различных параметров. Например, на основе этой информации Росавтодор рассчитывает интенсивность грузоперевозок по дням недели и определяет самые загруженные федеральные трассы. Это, в свою очередь, позволяет более точно планировать ремонт и расширение дорог и отдельных участков магистралей.

М-5 «Урал» - самая загруженная федеральная трасса. 6,5% пробега 12-тонных грузовиков, по данным статистики «Платона» приходится на эту автодорогу, в тройке лидеров М-7 «Волга» (5,7%) и «малая бетонка» А-107 (5%).

В период пандемии коронавируса Правительство РФ, Минтранс России и Минэкономразвития анализируют экономическую активность грузоперевозчиков на основе данных госсистемы. Для этого ежедневно формируется индекс «Платона» - соотношение фактического пробега грузовиков по годам. Так, по итогам минувшего мая общий километраж логистических компаний вырос почти на 10% по сравнению с соответствующим периодом 2020 года, что говорит о восстановлении рынка после глобальной пандемии.