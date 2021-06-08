В Нижнем Тагиле беглого преступника задержали, когда он прятался в шкафу с пистолетом

Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»

В Нижнем Тагиле бойцы ОМОН задержали рецидивиста, который находился в федеральном розыске с 2018 года. Его обвиняли в незаконном хранении оружия, полиция нашла в его доме незарегистрированный обрез. Во время следствия его отпустили под подписку о невыезде, однако он решил скрыться. Ранее он провел в местах лишения свободы не менее 20 лет. В последний раз освободился в 2010 году из колонии города Ивделя, где сидел за убийство и разбойное нападение.

56-летнего мужчину поймали в квартире на улице Энтузиастов во время спецоперации. Силовики обнаружили беглеца в шкафу, там он прятался с заряженным пистолетом в руках. Во время обысков у него в жилище обнаружили разобранное охотничье ружье, пистолет и патроны.

Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»

- Экспертиза определила, что изъятое оружие – это двуствольное гладкоствольное охотничье ружье, а предмет, внешне напоминающий пистолет, не что иное, как самодельно изготовленный пистолет, пригодный для производства выстрелов. Патроны признаны боеприпасами, - сообщают в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Беглеца арестовали и отправили в СИЗО.