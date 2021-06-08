Сергей Светлаков, Валдис Пельш и Пелагея будут судить игры КВН в Екатеринбурге

Фото: Борис КУДРЯВОВ/КП Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

«Мы начинаем КВН» уже так и звучит в головах у уральцев. Ведь 19 июня в Екатринбург-Экспо пройдет встреча выпускников Клуба Веселых и Находчивых. Департамент информационной политики Свердловской области объявил, кто будет судить игры. Звезд пригласил губернатор региона Евгений Куйвашев.

В состав команды судей вошли лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин, бывший участник команды КВН «Уральские пельмени» Сергей Светлаков, телеведущий Валдис Пельш, певица Пелагея, директор телеканала СТС Вячеслав Муругов. Ведущий игры бессменный Александр Масляков.

В департаменте информполитики отметили, что во время мероприятия будет соблюдаться масочный режим, а также в зале сократят количество зрителей.

- Для концертных мероприятий ограничительный порог – 75% заполнение зала. Встреча выпускников КВН будет проходить в этих условиях. Отмечу, что почти все участники представления уже вакцинированы. К нам поступило несколько заявок поставить второй компонент вакцины непосредственно в Екатеринбурге, мы такую возможность, конечно, предоставим, – рассказал Павел Креков, заместитель губернатора Свердловской области.

Кстати, сама встреча выпускников будет международной. В Екатеринбург приедут команда из Киргизии «Азия MIX», также «Борцы» из Сургута и «Вятка» из Кировской области. Сам концерт покажут по Первому каналу.

Кавээнщики будут соревноваться в традиционных конкурса, таких как приветствие, разминка, СТЭМ и музыкальное домашнее задание.