Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 8 июня 2021 года

В Екатеринбурге за сутки подтверждено 64 заражения коронавирусом

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 105 новых случаев заражения коронавирусом, из них 64 приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 зафиксированы в Верхней Пышме, Верхотурье, Каменске-Уральском, Кушве, Нижнем Тагиле, Первоуральске и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее количество зарегистрированных случаев COVID-19 в Свердловской области составляет 90 098. Из них 84 001 полностью справились с болезнью. Только за минувшие сутки из больниц региона было выписано 106 выздоровевших пациентов.

На сегодня, 8 июня 2021 года, среди тех, кто получает медицинскую помощь в медицинских учреждениях, состояние 251 пациентов оценивается как тяжелое, 130 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 95 - на аппаратах ИВЛ.

Также за сутки зарегистрировано 11 случаев смерти больных COVID-19. Всего с начала пандемии коронавируса в Свердловской области скончались 3 521 с подтвержденным диагнозом.