На неделю в Екатеринбург придет умеренная летняя погода Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уралгидрометцентре сообщили, что понедельник, 7 июня, заключительный жаркий день на этой неделе. С +28 градусов температура понизится до +20.

В ночное время ожидается +10...+11 градусов тепла.

Вероятность осадков достигнет 59% днем и 79% – ночью, ветер будет меняться от 4 до 1 метра в секунду, а атмосферное давление в среднем составит 737 мм рт.ст.

ЯНДЕКС.ПОГОДА

Погода в Екатеринбурге на 10 дней, согласно сервису «Яндекс.Погода», будет умеренной.

Так, 7 июня жара продолжится. Днем термометры покажут +27 градусов. Вечером температура понизится до +15. Осадков не ожидается.

8 июня из Екатеринбурга уйдет жара, дневная температура воздуха составит 19 градусов тепла, ночная – плюс 9. Будет облачно с прояснениями.

9 июня, термометры покажут +17...+19 градусов днем и +9 ночью.

10 июня, потеплеет до +20 градусов. Ночная температура воздуха составит +7 градусов.

11 и 12 июня будет умеренно тепло – плюс 22-24 градуса в дневное время, ночью похолодает до +13..+14 градусов.

13 июня будет облачно с прояснениями и +24 градуса тепла. Ночью термометры покажут +12..+14 градусов.

14 июня в Екатеринбург вернется жаркая погода. Днем будет +27 градусов, ночью – плюс 15.

15 и 16 июня днем ожидается +28...+29 градусов, а ночью – плюс 13-16 градусов.

Прогноз погоды в Екатеринбурге не 10 дней не предвещает осадков.

Жара вернется в следующий понедельник, 14 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ

GISMETEO

Согласно данным сервиса Gismeteo, сегодня, 7 июня, в уральской столице ожидается +26 градусов, затем жара отступит.

Уже 8 июня термометры покажут +18 градусов днем и + 10 ночью.

В среду, 9 июня, потеплеет всего на 2 градуса – до +20.

10 и 11 июня будет облачно с прояснениями и +18...+19 градусов днем, ночью температура воздуха составит +9...+11 градусов.

С 12 июня начнется постепенное повышение температуры. Воздух прогреется до +20 днем и +10 ночью.

13 июня днем ожидается +23 градуса, ночью – плюс 10.

14 июня жаркая погода вернется на Средний Урал – термометры покажут +27 градусов днем. Ночная температура достигнет +15 градусов.

15 июня термометры покажут +29 градусов в дневное время и +16 в ночное.

16 июня – единственный из 10 дней, когда ожидаются осадки. Днем воздух прогреется до +31 и пройдет кратковременный дождь. Ночью будет прохладно – всего плюс 16 градусов.