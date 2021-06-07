Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 7 июня 2021 года

В Екатеринбурге количество подтвержденных случаев коронавируса за сутки перевалило за 100 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 107 новых случаев заражения коронавирусом, из них 38 приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 зафиксированы в Асбесте, Березовском, Каменске-Уральском, Кушве, Нижнем Тагиле, Реже и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее количество зарегистрированных случаев COVID-19 в Свердловской области составляет 89 993. Из них 83 895 полностью справились с инфекцией. Только за минувшие сутки из больниц региона было выписано 108 выздоровевших пациентов.

На данный момент, среди тех, кто получает медицинскую помощь в медицинских учреждениях, состояние 248 пациентов оценивается как тяжелое, 125 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 93 - на аппаратах ИВЛ.

Также за сутки зарегистрировано 10 случаев смерти больных COVID-19. Всего с начала пандемии коронавируса скончались 3 510 человек с подтвержденным диагнозом.