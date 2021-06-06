Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 6 июня 2021 года

Вакцинация населения от коронавируса продолжается в Свердловской области. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 106 новых случаев заражения коронавирусом, из которых только 40 случаев приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 зафиксированы в Березовском, Верхней Салде, Качканаре, Первоуральске, Реже, Невьянск и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее число заболевших COVID-19 на Среднем Урале составляет 89 886 человек, из которых 83 787 полностью справились с инфекцией. За прошедшие сутки диагноз сняли у 101 человека.

На данный момент состояние 229 пациентов оценивается как тяжелое, 119 из них размещены в палатах реанимации, 90 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки по состоянию на 6 июня подтверждено еще 11 случаев смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 3 500 человека.