«Есть случаи заражения привитых»: в Роспотребнадзоре рассказали, когда уральцы победят коронавирус

В Свердловской области уже несколько недель регистрируют меньше 100 новых случаев COVID-19 в день. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Началось второе лето эпохи коронавируса. Болезнь еще не побеждена, но есть успехи. Появилось несколько отечественных вакцин. Кроме того, ежедневно медики фиксируют все меньше и меньше новых случаев болезни. О том, как сейчас обстоят дела на фронте борьбы с COVID-19 в эфире радио «Комсомольская правда Екатеринбург» (92,3 FM) мы поговорили с Анжеликой Пономаревой, заместителем руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

ЭФФЕКТИВНЫ ЛИ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ НОВЫХ ШТАММОВ

- Как вы оцениваете ситуацию по заболеваемости коронавирусом в Свердловской области и выявлению новых случаев болезни?

- Сегодня эпидемиологическую ситуацию можно охарактеризовать, как стабильную. С конца января мы наблюдали ярко-выраженную тенденцию к снижению заболеваемости с 400 до 100 новых случаев ежедневно. И вот уже почти месяц мы регистрируем до 100 новых случаев в день. Такой положительной тенденцией мы обязаны соблюдающимся ограничительным мерам, особому противоэпидемическому режиму, который соблюдается на предприятиях, учреждениях, организациях. И, конечно же, вакцинации.

В Роспотребнадзоре отмечают, что мутации вирусов происходят постоянно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Кажется, что свердловчане расслабились особенно с наступлением жарких дней – мало кто продолжает носить маски.

- Снимать ограничительные мероприятия еще очень рано. Поэтому, чтобы избежать роста заболеваемости, необходимо и дальше продолжать соблюдать и масочный режим, и социальную дистанцию в общественных местах. Что касается контроля за соблюдением режима изоляции, мы активно в майские праздники проводили рейдовые проверки с представителями полиции в торговых центрах. Нарушений было выявлено не так много. С теми, кто был без масок, проводились разъяснительные беседы.

- Растет количество заболевших британским, южно-африканскими и другими новыми штаммами коронавируса. Прогнозируется ли увеличение заболевших этими новыми видами штаммов на Среднем Урале?

- Мутации вирусов происходят постоянно. Это естественный процесс. Роспотребнадзором организован мониторинг за циркулирующими штаммами на территории всей страны и в Свердловской области в том числе. Определены группы риска, которые должны быть обследованы. Есть порядок отбора биологического материала. Этот материал доставляется из Свердловской области на две научные базы. Одна находится в Новосибирске, другая в Тюмени. И на сегодняшний день нет данных о том, что генетически измененные вирусы обладают большей контагиозностью, вирулентностью или хуже нейтрализуются вакцинными антителами. Все вакцины, которые в настоящее время есть в гражданском производстве, одинаково эффективны против всех штаммов коронавируса, циркулирующих на территории Свердловской области.

ПОЧЕМУ НА COVID-19 ПРОВЕРЯЮТ ДВАЖДЫ

- В связи с появлением новых штаммов, будут ли предприняты новые меры изоляции тех, кто приехал в Свердловскую область из-за рубежа?

- Такие меры действуют. С 2020 года каждый россиянин, который возвращается в Россию, заполняет анкету на едином портале Госуслуг. По прибытии он должен обследоваться на коронавирусы, и до получения отрицательного результата он должен соблюдать режим изоляции. А с 1 мая этот режим стал более жестким. Предполагается двукратное обследование. И все это время до получения результата гражданин должен соблюдать режим изоляции.

- Вопрос от слушателя. Почему только в России прилетающие из-за рубежа дважды сдают тесты?

- Потому что двукратное обследование наиболее эффективно. Второе обследование, которое проводится в более поздние сроки, повышает вероятность выявления инфицированных лиц. Если, к примеру, человек встретился с вирусом перед вылетом в Россию, то по прилету вряд ли у него первое обследование даст положительный результат, даже если он инфицирован. А вот второе обследование с большой степенью вероятности как раз выявит факт инфицирования.

Всего в Свердловскую область к настоящему моменту поступило более 560 тысяч доз вакцин от COVID-19. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В России есть регионы со вспышкой коронавируса, например, Санкт-Петербург. А приехавшие из него на Урал никаких тестов не сдают. Почему?

- Живем мы в одной стране в едином эпидемическом пространстве. И опыт показал, что миграция внутри страны не оказывает существенного влияния на тот уровень заболеваемости, который сейчас регистрируется в России.

- Слушатели жалуются, что уже вылечились от коронавирусной инфекции, но после выписки к ним приходит СМС от Роспотребнадзора о том, что они еще больны и им нужно оставаться дома, иначе их ждет штраф и наказание.

- Такая проблема – несвоевременная передача информации из лаборатории человеку – существовала в самом начале пандемии. В дальнейшем, когда число лабораторий увеличилось, заболеваемость снижалась, этот вопрос был решен.

КОГДА ПОЯВИТСЯ ИМУННАЯ ПРОСЛОЙКА

- С 18 января в Свердловской области стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Какое количество жителей нашего региона поставили себе вакцину за это время?

- Вакцинация у нас началась еще в середине декабря. Сейчас охвачено полным курсом иммунизации больше 420 тысяч человек и еще 100 тысяч человек привились однократно. А всего в регион поступило более 560 тысяч доз вакцин. Причем всех трех производителей.

- Вакцинироваться у нас можно и в торговых центрах, и на трамвайной остановке. А еще в цирке и зоопарке. Безопасно ли ставить прививку вне больницы?

- В этих медицинских пунктах проводится вакцинация с соблюдением всех требований санитарного законодательства. Все эти мобильные пункты обеспечены морозильными холодильными камерами с заданным температурным режимом в соответствии с той вакциной, которой проводится вакцинация.

- Есть ли на Среднем Урале случаи коронавируса у людей, которые уже привились «Спутником V»?

- Ни одна вакцина не дает гарантии, что человек не заболеет. Но любая вакцина дает 100% гарантию от тяжелых случаев и от смертельного исхода. Человек, который привит, никогда не окажется на реанимационной койке. Он не получит инвалидность после перенесенного заболевания и избежит летального исхода заболевания. Да, случаи заражения у привитого человека есть. Но они единичные. Скорее всего, исключение от правил. Каждый случай держим на контроле. Гораздо больше других примеров, когда человек заболевает в семье и вокруг него члены его семьи, которые вакцинированы от коронавируса, избегают заражения. Второй аспект этого вопроса – есть небольшое количество людей, у которых не вырабатываются антитела после введения вакцинного препарата. Это зависит не от вакцины, а от особенностей организма. Но при введении любого иммунобиологического препарата все равно включается сложный механизм клеточного иммунитета. Поэтому те, у кого не обнаруживаются антитела, могут быть уверены, что защищены от данного заболевания.

- Ведете ли вы статистику о том, кто дважды заболел коронавирусом?

- Да, ведем. Но у нас таких случаев не выявлено.

- Когда мы достигнем коллективного иммунитета от коронавируса в Свердловской области?

- По мнению экспертов, эпидемический процесс можно переломить, если привить не менее 60% взрослого населения. Поэтому поставлена задача достичь этого показателя до сезона ОРВИ и Гриппа до 1 сентября.

С конца прошлого года в Свердловской области от коронавируса привили больше 420 тысяч человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

СКОЛЬКИХ УЖЕ ПОКУСАЛИ КЛЕЩИ

- На Урале начался сезон клещей. Сколько уже обратились к медикам в связи с укусом?

- Сезон клещевого энцефалита у нас начался позднее, чем обычно – 29 марта. За это время зарегистрировано 23,5 тысячи пострадавших от укуса клещей. Это на уровне прошлого года и немного выше, чем по средне-многолетнему уровню. По заболеваемости клещевым энцефалитом можно сказать, что в настоящее время в лечебные учреждения города госпитализирован 71 человек, в том числе 13 детей. И это на 20% выше уровня аналогичного периода прошлого года. А вот заболеваемость клещевым боррелиозом выросла по сравнению и с аналогичным периодом прошлого года, и со среднемноголетними показателями в 1.6 раза. Всего боррелиоз у 198 уральцев был зарегистрирован. Заболели 64 ребенка.

- Сейчас можно сделать прививку от клещевого энцефалита?

- Вакцинация проводится круглогодично. Но о своей безопасности до начала сезона надо было побеспокоиться. И все же, всем не привитым лицам рекомендую срочно обратиться в лечебное учреждение для проведения прививок.

- Можно ли совмещать вакцины от коронавируса и клещевого энцефалита?

- Пока нельзя. Между этими прививками должен пройти месяц.