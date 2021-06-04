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Здоровье4 июня 2021 12:01

Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 4 июня 2021

Сообщаем последние новости COVID-19 в Екатеринбурге и Свердловской области
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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Зарегистрировано 12 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 3 476.

Зарегистрировано 12 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 3 476.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За последние сутки на Среднем Урале выявлено 98 новых случаев COVID-19. Из них 35 – в Екатеринбурге. Общее число случаев достигло 89 685.

Диагноз подтвержден Нижнесергинского района, Первоуральска, Полевского, Березовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Карпинска, Тавдинского и Талицкого городских округов, Артинского городских округов, Асбеста, Нижнего Тагила, Пышминского городского округа, Арамильского, Красноуральска, Кушвы.

- Состояние 221 госпитализированного оценивается как тяжелое, 126 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 100 – на аппаратах ИВЛ, - отмечают в оперштабе региона.

Зарегистрировано 12 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 3 476.

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