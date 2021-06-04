Работа мечты: Екатеринбургский зоопарк ищет человека, который будет обниматься с животными

Но в зоопарке предупреждают, что работа очень серьезная и ответственная. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбургском зоопарке открылась необычная и милая вакансия. На три летних месяца ищут кипера. В обязанности сотрудника входят обнимашки с животными и не только. Но в зоопарке предупреждают, что работа очень серьезная и ответственная.

- Многие думают, что это работа мечты. Обнимашки с пушистиками, общение с попугаями и вот это всё... И да, и нет. Общение с прекрасным животными - это верхушка айсберга, а это как известно лишь 10%. Остальные 90 полны физического труда. Мыть дома этих животных, чистить, резать, приносить для них деревья и много-много ещё чего, - объясни в пресс-службе зоопарка.

Человек требуется в отдел прирученных животных и в другие тоже. Специального образования не требуется, строго с 18 лет. Главное любить животных и быть трудолюбивый.

Если вы хотите, можете и осознаёте суть работы рабочего по уходу за животными, можете звонить или писать по телефону +7 965 541-19-93.