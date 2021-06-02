В Екатеринбурге врачи удалили редкую опухоль пожилой пациентке

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В Екатеринбурге врачи региональной клинической больницы удалили редкую злокачественную опухоль 69-летней пациентке. У женщины диагностировали агрессивную форму рака – десмопластическую мелкокруглоклеточную опухоль брюшной полости. За последние тридцать лет таких операций в мире насчитывается всего несколько сотен. Это объясняется тем, что болезнь протекает тяжело, прогнозы при этом крайне неблагоприятные.

- Химиотерапии она поддается плохо, а хирургическое лечение осложнено тем, что, как правило, образование обнаруживают на поздних стадиях, когда оно занимает уже половину брюшной полости», – объяснил врач первого хирургического отделения СОКБ №1 Руслан Алиев, который вел данную пациентку.

Недуг у пенсионерки обнаружили год назад во время планового обследования Фото: Алексей БУЛАТОВ

Недуг у пенсионерки обнаружили год назад во время планового обследования, которое она проходит каждые полгода. При этом женщина отмечала, что на тот момент ее ничего не беспокоило.

Сложность операции заключалась в том, что с опухолью плотно контактировали жизненно важные органы: подвздошная артерия и подвздошная вена, мочеточники и мочевой пузырь, прямая кишка. Но в итоге все так удачно сложилось, что мы смогли выделить и сохранить все структуры, - рассказывают хирурги.

Выписанная пациентка чувствует себя хорошо и благодарит всех врачей за их талант, мастерство и профессионализм, сотворивших настоящее чудо.