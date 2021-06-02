«Уходи и дверь закрой»: что стало с исполнительницей хита Женей Отрадной

Фото: instagram.com/zhenya_otradnaya

Ну кто не знает слова этой песни… «Уходи и дверь закрой, у меня теперь другой», - подпевали подростки и не только в 2007 году. Да и сейчас нет-нет, да по радио промелькнет этот хит. Песню исполнила Женя Отрадная и благодаря этому об артистке узнала вся страна. Но спустя несколько лет Отрадная пропала с горизонтов отечественного шоу-бизнеса. Рассказываем, что стало с исполнительницей Женей Отрадной.

ЕЕ ЗАЖГЛИ «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

Женя Отрадная родилась в 1986 года в городе Краснотурьинске Свердловской области. Кстати, ее фамилия произносится как Отрадных. В 7 лет девочка начала заниматься пением в местном Дворце культуры металлургов. Талант Отрадной заметили сразу и юную певицу взяли в состав шоу-группы «Фараоны».

В 1994 и 1995 годах Женя была победительницей музыкальных конкурсах «На балу у Золушки», «Золотой петушок», «Утренняя звезда». В ноябре 1995 выступила на итальянском детском фестивале «Золотая Монета» и стала единственной победительницей из России в его истории[2]. Дальнейшие 10 лет выступала в шоу-группе «Фараоны».

В 2003 году Отрадная вместе с родителями переезжает в Таганрог, а через два года уже проходит кастинг в телеконкурсе «Секрет успеха». Тогда певица заняла второе место. В 2007 году Женя Отрадная стала участницей еще одного телевизионного шоу «Пять звезд», которое прошло в Сочи и транслировалось по «Первому каналу». На одном из концертов певица исполнила «Уходи и дверь закрой». Первое место девушка так и не заняла, уступила дуэту «Потап и Настя Каменских», но ее песня вмиг стала хитом и звучала буквально из каждого утюга.

Потом свет увидел дебютный альбом Отрадной под названием «Давай сбежим». В 2008 году Женя участвовала в отборочном туре на конкурс «Евровидение» с песней «Porque amor» («Зачем любовь»), но заняла только третье место. В Белград отправился Дима Билан, который впоследствии стал победителем. После этого карьера девушки оборвалась, и вскоре о ней начали забывать.

СЕМЬЯ, ДЕТИ И ЛЮБОВЬ

Свою личную жизнь Евгения Отрадная во время своей популярности не афишировала. Но в 2010 году певицу пригласили на съемки фильма Сергея Соловьева «Одноклассники», где она познакомилась со звукорежиссером Евгением Горяиновым. Встреча была судьбоносной. Буквально через несколько месяцев пара решила пожениться. Правда пышную свадьбу не устраивали. Через год в семье Горяиновых появилась дочка, назвали Антониной. Еще через два года Отрадная подарила своему избраннику вторую дочь Лидию. Несколько лет исполнительница хита «Уходи и дверь закрой» посвятила воспитанию детей и любящему мужу.

- Мы стараемся, чтобы дети развивались гармонично. Самое ценное, что мы можем сделать для своих детей, пока они еще дети, это показать им горизонты. Мы можем показать им как можно больше дорог, по которым они смогут пойти однажды, если захотят. Мы можем заставить их поверить в собственные силы и научить смотреть на жизнь и ее возможности творчески, - поделилась певица в Instagram.

Евгения Отрадная счастлива в браке, где родила двоих дочерей. Фото: instagram.com/zhenya_otradnaya

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ШОУ-БИЗНЕС

Как только дочки немного подросли Женя Отрадная приняла решение вернуться в шоу-бизнес. Сначала использовала свободное время для отдыха, а теперь старается провести его с пользой — работает в студии и пишет песни.

Сейчас Жене Отрадной 35 лет. Недавно она окончила факультет истории искусств в РГГУ, получила диплом бакалавра искусств. Певица продолжает выступать на корпоративах, озвучивает фильмы. Например, голос Отрадной можно услышать в трех частях фильма «Классный мюзикл» у героини по имени Шарпей Эванс. Также исполнила главную песню «Звенит январская вьюга» для фильма «Про любовь. Только для взрослых», который вышел в прокат 1 сентября 2017 года.