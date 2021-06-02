В Екатеринбурге лисы чаще стали выходить в город, рассказываем почему

Одна из лис, замеченных в Шарташском лесопарке. Фото: instagram.com/nyamnyamushka/

Похоже, лисы совсем страх потеряли, так как начали все чаще выходить из леса в город. И даже к людям подойти не боятся. Например, две из них были замечены накануне в Шарташском лесопарке. Они сидели на камнях и спокойно наблюдали за прогуливающимися людьми. Кроме того за неделю до этого по Шарташскому лесопарку гуляла другая лиса. Прохожим даже удалось ее покормить. От лакомства лиса не отказалась.

Вроде бы забавно – не часто такого лесного зверя можно увидеть вживую. Однако специалисты предупреждают, что от таких лис, как и в принципе от всех диких животных, лучше держаться подальше.

- Лисы это переносчики бешенства, - напоминает Екатерина Уварова, начальник отдела по связям с общественностью Екатеринбургского зоопарка. – Это неизлечимая болезнь – человек от нее умирает. Свердловская область по бешенству – не благополучная. Если лиса укусит собаку, собака станет бешеной. Она может укусить другую собаку и та тоже станет бешеной. Через укус бешенство передается и человеку.

А эта лиса была замечена зимой в парке Маяковского. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Поэтому главная рекомендация – не подходить к таким лисам. Не трогать их и уж точно не кормить. Причем последнее сохранит здоровье не только человеку, в случае если лиса действительно болеет, но и убережет саму лису от нездоровых предпочтений в еде. Ведь в лесу они питаются в основном мышами, на которых охотятся. А если их приучить к человеческой еде, то добывать себе пропитание самостоятельно лисы разучатся.

- Лисы это очень умные животные, очень пластичные в плане приспосабливаемости к меняющимся условиям окружающей среды, - отмечает Екатерина Уварова. - Поэтому когда у семьи лис подрастает молодежь, то эта молодежь начинает искать себе новые места для жизни. Ведь большой стае на ограниченном пространстве не прокормиться. Часть молодых лис в поисках новой территории для жизни заходит и в пригород, и в город. Очень много лис в Европе в городах прямо в центре обитает. У нас на помойках тоже рядом с человеком много животных. Это и енотовидные собаки, и лисы. Пока человек их кормит, они живут хорошо. Как только человек кормить перестает, потому что холода наступили, и люди стали меньше гулять, например, то они пропитание найти себе не могут.