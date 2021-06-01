Программа трансформации в первом квартале 2021 года принесла УГМК 2,7 млрд рублей

Фото: предоставлено пресс-службой ОАО УГМК

В УГМК подсчитали экономический эффект от реализации программы трансформации в первом квартале 2021 года. Девять предприятий УГМК совместно принесли компании дополнительно порядка 2,7 млрд рублей, перевыполнив план на 500 млн рублей. Свой вклад внесли: Челябинский цинковый завод, «Сибирь-Полиметаллы», «Nova Цинк», «Кузбассразрезуголь» (филиалы Бачатский, Калтанский, Краснобродский и Талдинский), «Холдинг Кабельный Альянс» («Электрокабель «Кольчугинский завод»), «Уралэлектромедь», Гайский ГОК, Учалинский ГОК и Среднеуральский медеплавильный завод.

За первые три месяца текущего года коллективы предприятий разработали и успешно внедрили 237 инициатив, направленных на повышение производительности и сокращение затрат. Сотрудники, которые участвовали в разработке и реализации инициатив, получили дополнительные премии в размере пяти процентов от суммы достигнутого экономического эффекта. Размер премиального фонда составил 147,6 млн рублей, премированы более 6,8 тысяч работников.

Одну из самых внушительных с точки зрения экономического эффекта инициатив – 237,5 млн рублей – внедрили на филиале «Краснобродский угольный разрез» компании «Кузбассразрезуголь». Здесь удалось сократить простои, связанные с проведением планово-предупредительных работ. Для этого инженеры управления развития разработали два регламента: один – повышает мотивацию ремонтного персонала выполнять операции быстро и качественно, другой – оптимизирует процесс подготовки оборудования к остановке перед плановым ремонтом. Инициатива позволит увеличить фонд рабочего времени на 105 часов в год.