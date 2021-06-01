«Мисс Екатеринбург-2021»: стартовал набор красавиц

В 2020 году победительницей конкурса стала Злата Помурзина. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В уральской столице стартовал главный конкурс красоты «Мисс Екатеринбург». Организаторы 1 июня объявили прием анкет будущих претенденток на звание главной красавицы города. Заявку можно отправить до 1 июля, затем из числа девушек выберут тех, кто поборется за корону.

- В прошлом году нам пришлось сократить количество участниц из-за локдауна. Если раньше мы набирали больше 20 претенденток на победу и в процессе девочек приходилось отсеивать, до финала доходили не все, то в прошлом году мы сразу выбрали 12 участниц. В этот раз мы решили повторить опыт 2020 года и выбрать 15 участниц, которые дойдут до финала, - рассказала пресс-секретарь конкурса «Мисс Екатеринбург» Наталья Шахова.

Условия к участницам все те же: возраст от 18 до 25, рост не ниже 170 сантиметров, не замужем, без детей, без татуировок на теле, жительница или студентка Екатеринбурга.

К 1 июля стартует следующий этап – кастинг. Там уже организаторы и жюри будут лично знакомиться с претендентками, а после выберут 15 участниц. Финал назначен на 12 августа.

Самым необычным стал кастинг 2020 года - девушек выбирали онлайн. Члены отборочной комиссии просматривали визитки-презентации, снятые претендентками, а затем побеседовали с ними в онлайн конференции. В результате, для возможности соблюдения максимальной дистанции во время занятий, жюри отобрали только двенадцать участниц, что почти втрое меньше, чем все предыдущие годы.

Заполнить анкету для участия в «Мисс Екатеринбург» можно по ссылке.

Напомним, в 2020 году победительницей стала 18-летняя Злата Помурзина. Сама девушка из Перми и она профессиональная спортсменка. С самого детства «Мисс Екатеринбург-2020» занимается фигурным катанием.