Итоги праймериз партии «Единая Россия» 2021 в Свердловской области: кто победил

Предварительное голосование проходило с 24 по 30 мая 2021 года Фото: Евгения ГУСЕВА

Свердловское отделение партии «Единая Россия» подвело итоги партийного голосования по отбору кандидатов в депутаты на выборах в Госдуму, которые пройдут в сентябре 2021 года. Предварительное голосование (праймериз) проходило 24 по 30 мая.

В первую десятку общего списка вошли губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, а также нынешние депутаты Госдумы Антон Шипулин и Павел Крашенинников. Замыкают первую пятерку руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта Жанна Рябцева и вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.

Также в десятке лидеров оказались депутат Госдумы Зелимхан Муцоев, первый заместитель главы региона Александр Высокинский, глава свердловских профсоюзов и депутат Госдумы Андрей Ветлужских, лидер региональных единороссов и нынешний депутат свердловского Заксобрания Виктор Шептий, а также его коллега по Заксобранию Алексей Коробейников.

В общем списке есть несколько «паровозов» (Евгений Куйвашев, Сергей Бидонько, Александр Высокинский), которые в любом случае откажутся от участия в сентябрьских федеральных выборах. Также вряд ли пойдет в Госдуму лидер регионального отделения партии Виктор Шептий. Первые лица региона возглавляют списки, так как они - лица партии.

Остальные пойдут по своим территориям. Вот как выглядит расклад там:

В Свердловском одномандатном избирательном округе лидером стал Госдумы Андрей Альшевских (22 230 голосов), Лев Ковпак занял первое место в Каменск-Уральском одномандатном избирательном округе, набрав 32 009 голосов единомышленников.

В Березовском одномандатном избирательном округе победу на прамериз партии «Единая Россия» одержал Сергей Чепиков, у него 28 328 голосов. Новое лицо в политике, Константин Захаров, который когда-то работал в администрации Нижнего Тагила, дважды избирался в городскую думу, а потом вернулся работать на «Уралвагонзавод», стал лидером в Нижне-Тагильском одномандатном избирательном округе, набрав 25 197 голосов. Захаров выдвинулся после того, как от участия в выборах от этой партии отказался нынешний депутат Госдумы Алексей Балыбердин.

В Асбестовском одномандатном избирательном округе лидером с максимальном отрывом стал Максим Иванов, на его счету – 36 938 голосов. Ожидаемо первое место занял в Первоуральском одномандатном избирательном округе Зелимхан Муцоев (28 274), а лидером в Серовском ОИО стал Антон Шипулин, у него 30 355 голосов.

С немалой долей вероятности эти люди окажутся, а по большей части останутся в рядах депутатов нижней палаты федерального парламента.

Также в эти же дни, с 24 по 30 мая, отбирали кандидатов от партии большинства в свердловское Заксобрание. Здесь не обошлось без сюрпризов. Так, в Железнодорожной территориальной группе лидером стал медиаменеджер Иннокентий Шеремет, у него 3677 голосов, ректор УрФУ Виктор Кокшаров стал лидером в Кировской территориальной группе, Вячеслав Вегнер победил в Белоярском одномандатном избирательном округе, а спикер Гордумы Екатеринбурга Игорь Володин стал лидером в Орджоникидзевской группе.