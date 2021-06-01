Никиту забрали из дома ребенка вместе с младшим братом Никитой Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Чкаловском районном суде огласили приговор Гиле и Михаилу Германским. Чета из Екатеринбурге почти три года находилась под следствием после смерти 6-летнего приемного сына Никиты. Мальчик скончался в июле 2018-го от травмы головы, но опекуны заявляли, что «ребенок поскользнулся в ванной». Кроме этого Германские уверяли, что Никита часто наносил себе травмы, в частности, якобы, бился головой об пол.

- Нас предупреждали, что дети трудные и нуждаются в особом присмотре и обучении, - рассказывает Михаил Германский. – Да и получить ту же опеку в нашей стране это целое приключение. Год мы ходили в школу приемных-родителей. Затем собирали справки об уже имеющихся детях, что у нас есть квартира и условия для воспитания, - рассказывал Михаил Германский.

В прошлом году Гилу Германскую признали виновной и назначили 12 лет в колонии общего режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

Но следствие пришло к выводу, что побои, полученные мальчиком, стали результатом регулярных издевательств над ним. В прокуратуре считают, что Гила и Михаил испытывали к Никите личную неприязнь из-за непослушания.

Отметим, что до того дня в семье также жила приемная дочь Ангелина и 4-летний брат Никиты - Дима. После трагедии их вернули в детские дома.

- Обвиняемые, зная, что мальчик находится в беспомощном состоянии и не может оказывать сопротивление, совместно нанесли ему множество ударов в область головы, шеи, туловища и конечностей руками, ногами и твердыми предметами. От действий опекунов на теле ребенка осталось множество ран и ссадин, также он получил закрытую черепно-мозговую травму, осложнившуюся отеком головного мозга, которая стала причиной смерти мальчика в ту же ночь, - отмечают в надзорном ведомстве.

После смерти Никиты его младший брат вернулся в детский дом. Фото: архив семьи

Кстати, в прошлом году Гилу Германскую признали виновной и назначили 12 лет в колонии общего режима. Однако областной суд оправдал женщину по трем статьям из четырех с правом на реабилитацию. Михаил Германский также отрицал вину, но ранее подсудимым не был.

- По делу проведены судебно-медицинские (в том числе и комиссионная судебно-медицинская экспертиза, проведённая в другом субъекте Российской Федерации), молекулярно-генетические, биологические и психолого-психиатрические судебные экспертизы, - отметили в СУ СКР по Свердловской области.

В суд Германские пришли с вещами, явно готовились к обвинительному приговору Фото: Алексей БУЛАТОВ

Общаться с прессой Германские наотрез отказались Фото: Алексей БУЛАТОВ

В суд Германские пришли с вещами, явно готовились к обвинительному приговору. Общаться с прессой они наотрез отказались, а ведь еще два года назад с удовольствием раздавали интервью.

- Продолжайте набирать бонусы! - прокричала Германская в адрес прокурора, когда увидела СМИ в зале. - Я законопослушный гражданин!

Суд постановил назначить Гиле Германской 9 лет, Михаилу Германскому - 9 лет и 10 месяцев. Оба будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Следствие пришло к выводу, что побои, полученные мальчиком, стали результатом регулярных издевательств над ним Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам государственного обвинителя, единственным смягчающим обстоятельством было то, что Германские оказали медицинскую помощь мальчику - после избиения они вызвали скорую.

- На протяжении всего периода следствия и суда чета не признавала вину. Выдвигались разные версии смерти, но эксперты пришли к однозначному мнению, что причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма, - рассказал Дмитрий Соколов, прокурор отдела государственных обвинителей Чкаловского района.