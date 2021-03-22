Избивали за непослушание: пара, у которой умер приемный сын, предстанет перед судом

Опекуны заявляют, что мальчик часто наносил себе травмы, а в роковой день «поскользнулся в ванной» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чкаловский районный суд Екатеринбурга рассмотрит уголовное дело против четы Михаила и Гилы Германских. Супругов обвиняют в избиении до смерти приемного 6-летнего сыны Никиты. История тянется с лета 2018 года, когда мальчик скончался от тяжких травм.

Следствие пришло к выводу, что ребенка систематически избивали за малейшее непослушание. А опекуны заявляли, что «Никита поскользнулся в ванной». Однако в суде то и дело находили нарушения и возвращали материалы в прокуратуру.

Гила Германская с Никитой и его братом Димой. Фото: архив семьи

- С самого начала нас настораживало то, что супруги дают разные показания. Единой версии случившегося не было, - рассказывал «КП» руководитель следственного отдела по Чкаловскому району Дмитрий Аникин. - Затем было принято решение вызвать на допрос всех тех, кто в ту ночь находился в квартире – то есть родителей и детей. Младший брат погибшего не мог дать внятные показания, и оставались двое родных сыновей: 16-летний Влад и 6-летний Паша. Старший придерживался той версии, что и мама с папой. Якобы, мальчик часто наносил себе травмы и в тот день сам ударился головой в ванной комнате. Но на допрос не пришел младший сын семьи. Внятно ответить, где находится внезапно пропавший Павел, родители тоже не могли.

Весной прошлого года Гила Германская была осуждена на 12 лет в колонии общего режима, в то время как ее муж и вовсе не был на скамье подсудимых (его дело находилось в отдельном производстве – прим.ред.). Но, спустя три месяца за решеткой женщину оправдали по трем статьям из четырех и отпустили на свободу до нового разбирательства.

Как выяснилось, возвращение Гилы Германской домой стало для многих неприятным сюрпризом.

- Меня заочно похоронили. Муж не думал, что я так быстро окажусь на свободе. Его родственники считают, что он оказался в трудной ситуации из-за меня. У нас есть информация, что Миша со своим адвокатом написали жалобу на расследование его уголовного дела, которое сразу направили на доработку. А вот про меня они указали, что все нужно оставить как есть. То есть, чтобы я дальше гнила в тюрьме.

Рассмотрение уголовного дела по существу начнется 29 марта, супругам Германским грозит до 15 лет лишения свободы. Отметим, что после трагедии из семьи забрали приемную дочь Ангелину и младшего брата Никиты.

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