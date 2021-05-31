60% окон вылетело, крышу надо менять всю: ураган разрушил школу в Старой Ляле

Так школа выглядела до урагана. Фото: school-sl.ucoz.ru

Непогода, обрушившаяся на Свердловскую область, не прошла бесследно. То что в Екатеринбурге было лишь дождем и похолоданием, на севере региона обернулось полноценным ураганом. Из-за этого пострадал поселок Старая Ляля (находится в 40 километрах от Новой Ляли, - Прим. Ред.). Причем самый серьезный ущерб был нанесен местной школе.

- В школе повреждена крыша. Она покрыта шифером. Ее почти полностью теперь надо заменять. Обрешетка частично повреждена, - подтвердили в Управлении образования Новолялинского городского округа. – Практически 60% окон повреждено – стекла просто вылетели.

К счастью, в школе никто из людей не пострадал. В ней учится всего четыре ученика. При этом последний учебный день у них был 28 мая.

- Комиссия уже побывала в школе. Сейчас составляем сметы, подсчитываем убытки, - добавили в Управлении образования.