Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 30 мая 2021 года

В Свердловской области из-за коронавируса все еще действует масочный режим Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 99 новых случаев заболевания коронавирусом, из которых 48 приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 зарегистрированы среди жителей Карпинска, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Первоуральска, Березовского и других населенных пунктов Свердловской области.

Всего с начала пандемии коронавирус подтвержден у 89 200 уральцев. Из них 83 095 полностью справились с болезнью. Только за прошедшие сутки из больниц выписали 101 пациента, поборовшего коронавирус.

Из тех, кому продолжают оказывать медицинскую помощь, состояние 244 оценивается как тяжелое, 130 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 106 – на аппаратах ИВЛ.

Также за прошедшие сутки было зарегистрировано 11 случаев смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 3 414 человек.