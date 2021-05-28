Мэрии Екатеринбурга разрешили эвакуировать машины с улиц города

Когда конкретно эвакуаторы вновь выйдут на улицы города, пока неизвестно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге снова начнут эвакуировать неправильно припаркованные машины. Забирать автомобили разрешили администрации города. Как заявили в администрации города, этому поспособствовало появление штрафстоянки на улице Гурзуфской.

Решение вернуть на улицы города порядок и разобраться с водителями-нарушителями приняли на совещании по вопросам эвакуации автомобилей, уборки улиц и подготовке города к чемпионату мира по волейболу в 2022 года и Универсиады-2023.

- Ключевым моментом решения этой проблемы является эффективная борьба с нарушителями правил дорожного движения, которые паркуются в зонах действия знаков «Остановка запрещена» и «Стоянка запрещена», - заявил мэр города Алексей Орлов.

Накануне муниципальное предприятие «СМЭП Екатеринбурга» получило разрешение на перевоз и хранение автомобилей от МВД.

Отметим, в 2020 году эвакуировать автомобили начали по новой схеме. Раньше ГИБДД выделяла инспекторов, которые ездили вместе эвакуаторщиками. Теперь таких рейдов не делают. Вместо этого о нарушении могут сотрудники полиции сообщают в дежурную часть, а от туда вызывают ближайший эвакуатор. В это время полицейский дожидается на месте и только после этого смогут увезти машину. С тех пор в Екатеринбурге вообще перестали увозить на штрафстоянку автомобили.

В полиции объясняли, почему так происходит. ГУ МВД по Свердловской области отказывалось работать с частными предприятиями, которые предоставляют эти услуги. Такое решение обосновывали тем, что полиция готова сотрудничать только с муниципальным предприятием. Теперь этим предприятием стало «СМЭП Екатеринбурга».

- Документы были получены 30 апреля 2021 года, и теперь штрафная стоянка на улице Гурзуфской, 48а, рассчитанная на 150 машиномест, готова полноценно принимать транспорт нарушителей, - добавили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Когда конкретно эвакуаторы вновь выйдут на улицы города, пока неизвестно.