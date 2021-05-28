Людмила Бабушкина наградила победителей конкурса детского рисунка

Фото: предоставлено ЗакСо

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина побывала в Талицком дворце детского творчества, где состоялось подведение итогов конкурса детских рисунков, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, а также конкурса рисунков «Моя родная Талица, любимый город мой».

Фото: предоставлено ЗакСо

Инициатором проведения этих конкурсов стала Людмила Бабушкина. В них приняли участие юные художники, подготовившие более тысячи работ.

- Я очень благодарна всем, кто поддержал мою идею о проведении конкурса детских рисунков.

Из 17 тысяч ушедших на фронт жителей Талицкого района более трети не вернулись домой. Они воевали в Бресте и Сталинграде, под Курском и Орлом. Стояли насмерть в блокадном Ленинграде. Наша Красная Армия дошла до Берлина. И на стенах Рейхстага есть фамилия нашего земляка Якова Скобёлкина из деревни Зобнина.

Мы помним, мы гордимся подвигом, совершенным нашим народом!

В текущем году отмечается 76-я годовщина Великой Победы. Но и сегодня, спустя десятилетия после победных салютов мая 1945-го года, международная обстановка продолжает оставаться сложной, в мире бушуют локальные вооруженные конфликты. Наш Президент Владимир Владимирович Путин делает все, чтобы оградить Россию от зарубежных посягательств на наш суверенитет. И я уверена, что нам удастся сохранить мир и покой наших граждан.

Я благодарю всех за то, что поддержали конкурс, который я инициировала, за поддержку идеи его проведения. Благодарю всех его участников, которые представили очень т

Фото: предоставлено ЗакСо

алантливо выполненные рисунки, - отметила в своем выступлении Людмила Бабушкина.

Дипломами и призами были отмечены победители конкурса посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, занявшие три первых места.

Победители конкурса «Моя родная Талица, любимый город мой» награждались в различных возрастных категориях. Наградой им стали дипломы и ценные подарки.

В ходе встречи с руководителями общеобразовательных учреждений Талицы состоялось вручение наград Законодательного Собрания Свердловской области.

Почетной грамотой Законодательного Собрания отмечены заслуги в деле развития культуры Маргариты Сидоровой, которая трудится в Куяровском культурно-досуговом центре и Леонида Ведерникова из Горбуновского ЦНК.

Серебряный знак Законодательного Собрания Людмила Бабушкина вручила Нине Захаровой, также представляющей Горбуновский ЦНК.