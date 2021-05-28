Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 28 мая 2021 года

Часть ограничительных мер в Екатеринбурге и Свердловской области сохраняются Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 93 новых случаев заболевания коронавирусом, из которых 45 приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи заболевания зафиксированы в Реже, Ревде, Качканаре, Первоуральске и других населенных пунктов Свердловской области.

Общее число заболевших жителей Свердловской области с начала пандемии составляет 98 005 человек, из которых 82 894 человека полностью справились с заболеванием. За прошедшие сутки из инфекционных отделений больниц выписано 99 человек.

На данный момент состояние 243 пациентов с коронавирусом остается тяжелым, 137 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 105 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за прошедшие сутки подтвердились еще 13 случаев смерти от COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 3 392 человека.

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