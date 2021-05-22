Спасатели МЧС достали тело мальчика из воды. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В селе Клевакинское Свердловской области произошла трагедия – утонул 15-летний мальчик. По данным регионального главка МЧС, данный «пляж» Тычкинского пруда не предназначен для купания. Подросток нырял без присмотра взрослых. О случившемся по горячей линии 112 сообщили очевидцы.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

- Прибывшие на место спасатели-водолазы поисково-спасательного отряда Каменска-Уральского в ходе поисков нашли и подняли на поверхность тело погибшего. При купании на «диком» пляже, без присмотра взрослых, юноша нырнул и больше не вынырнул, - отмечают в ГУ МЧС по Свердловской области.

Ранее в МЧС объясняли, что министерство проводит приемку пляжей исключительно по запросам властей муниципалитетов. В этом году на Среднем Урале ни один населенный пункт не обращался с подобной просьбой.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Год назад в области были пригодными для купания лишь два пляжа, но это не отпугивает уральцев. К слову, прошлым летом на озере Балтым скончался юный гражданин Израиля, который отправился купаться без присмотра родителей.

ВАЖНО

Купание на необорудованных пляжах опасно для жизни. Резкое изменение температуры при входе в воду может вызвать судороги и даже сердечный приступ, что неминуемо приведёт к беде. Усугубить ситуацию может употребление алкоголя.

В необорудованных местах купальщиков подстерегают такие опасности, как твёрдые и острые предметы на дне, подводные течения и водовороты, с которыми не в силах совладать даже взрослые люди, не говоря о детях. Дети при купании должны быть одеты в специальные надувные жилеты и нарукавники, которые позволяют удерживать тело на поверхности воды, но даже при их наличии детей нельзя оставлять без внимания не на секунду, ведь эти устройства не являются средствами спасения.