Скорее всего, в этом году ни один из пляжей Свердловской области не признают безопасным
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пока Екатеринбург утопает в тополином пуху, который неожиданно появился раньше срока, жители мегаполиса пытаются спастись от аномальной жары. Одним из самых доступных решений такой проблемы является пляж Верх-Исетского пруда, куда легко добраться до наступления вечерних пробок.
На ВИЗе купание детей и собак в одном пруду не является чем-то странным.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пока на футбольном поле «Синары» вовсю бегают будущие футболисты, в 200 метрах от искусственного газона загорают полуобнаженные девушки. Кто-то пришел с подружками, а кто-то предпочитает загорать в одиночестве.
Сейчас в Екатеринбурге идеальная погода для загара.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Не обошлось и без выпускников, которые пришли отметить последний звонок. Такое ощущение, что к праздничным лентам бутылка пива шла в подарок.
Выпускники этого года набираются сил перед экзаменами.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Дальше всех от берега распылаются компании с мангалами, но их легко заметить из-за дыма. По большому счету такой пикник не таит в себе большой опасности, но все же незаконен. Однако рейды МЧС здесь большая редкость и бояться за шашлык поводов нет.
Интересный факт – в прошлом году на Среднем Урале лишь два водоема признали годными к плаванью. Оба за пределами Екатеринбурга. А в этом году их число, скорее всего, будет сведено к нулю.
А эта девушка с радостью согласилась попозировать нам. За что ей огромное спасибо.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
- МЧС проверяет пляжи только по заявкам властей муниципалитетов. В этом году таких заявок не поступало, - пояснили «КП» в пресс-службе свердловского главка ведомства.
Знаки о запрете купания давно висят здесь для галочки. Всем плевать.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Если вы одинокий парень, но не любите плавать - приходите любоваться видами.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Напомним, что в этом году в Екатеринбурге был побит температурный рекорд. 16 мая столбик термометра поднялся до +32, чего не было на протяжении 91 года.
Шашлык, как неотъемлемая часть похода на пляж.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Этот май стал самым жарким за последние 90 лет.
Фото: Алексей БУЛАТОВ