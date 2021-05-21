Скорее всего, в этом году ни один из пляжей Свердловской области не признают безопасным Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пока Екатеринбург утопает в тополином пуху, который неожиданно появился раньше срока, жители мегаполиса пытаются спастись от аномальной жары. Одним из самых доступных решений такой проблемы является пляж Верх-Исетского пруда, куда легко добраться до наступления вечерних пробок.

На ВИЗе купание детей и собак в одном пруду не является чем-то странным. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пока на футбольном поле «Синары» вовсю бегают будущие футболисты, в 200 метрах от искусственного газона загорают полуобнаженные девушки. Кто-то пришел с подружками, а кто-то предпочитает загорать в одиночестве.

Сейчас в Екатеринбурге идеальная погода для загара. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Не обошлось и без выпускников, которые пришли отметить последний звонок. Такое ощущение, что к праздничным лентам бутылка пива шла в подарок.

Выпускники этого года набираются сил перед экзаменами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дальше всех от берега распылаются компании с мангалами, но их легко заметить из-за дыма. По большому счету такой пикник не таит в себе большой опасности, но все же незаконен. Однако рейды МЧС здесь большая редкость и бояться за шашлык поводов нет.

Интересный факт – в прошлом году на Среднем Урале лишь два водоема признали годными к плаванью. Оба за пределами Екатеринбурга. А в этом году их число, скорее всего, будет сведено к нулю.

А эта девушка с радостью согласилась попозировать нам. За что ей огромное спасибо. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- МЧС проверяет пляжи только по заявкам властей муниципалитетов. В этом году таких заявок не поступало, - пояснили «КП» в пресс-службе свердловского главка ведомства.

Знаки о запрете купания давно висят здесь для галочки. Всем плевать. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Если вы одинокий парень, но не любите плавать - приходите любоваться видами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, что в этом году в Екатеринбурге был побит температурный рекорд. 16 мая столбик термометра поднялся до +32, чего не было на протяжении 91 года.

Шашлык, как неотъемлемая часть похода на пляж. Фото: Алексей БУЛАТОВ