Следователи выяснят, почему под Каменском-Уральским утонул 15-летний ребенок

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Следственным отделом СКР Каменска-Уральского проводится доследственная проверка по факту смерти подростка, который утонул в пруду села Клевакинское. Ребенок купался без присмотра взрослых.

- Для определения точной причины смерти юноши назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза. Опрашиваются местные жители, - отмечают в СУ СК по Свердловской области.

Ранее в МЧС заявили, что дикий пляж пруда не является безопасным, как и все остальные водоемы на Среднем Урале.