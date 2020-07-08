2020-07-08T13:29:00+03:00
Происшествия

Водолазы достали тело пропавшего 9-летнего мальчика на озере под Екатеринбургом

Ульфана Мордехая искали спасатели, волонтеры и следователи на пляже «Огонь»
Олег ГАЛИМОВЮлия СТАЛИНА
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Тело мальчика нашли в 50-метрах от берега.Тело мальчика нашли в 50-метрах от берега.Фото: Олег ГАЛИМОВ
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Пропавшего 9-летнего мальчика на озере под Екатеринбургом нашли. Ребенок утонул, передает корреспондент «КП» с места событий. На озере Балтым в районе пляжа «Огонь» водолазы достали тело ребенка.

- Мальчика достал водолаз в 50 метрах от берега, - сообщает журналист «КП». – Спасатели приступили к поиску несколько минут назад.

Напомним, Ульфан Мордехай пропал 7 июля. Ребенок отдыха вместе с родными на пляже «Огонь». Сообщалось, что мальчик пошел купаться, а назад не вернулся. В 9 часов вечера родители обратились к волонтерам «Лиза Алерт» и отряда «Прорыв», а также к полиции. Вечером были опрошены очевидцы и прочесан берег, но пропавшего не обнаружили. Сегодня с утра там началась спасательная операция по поиску ребенка.

Сам пляж с самого утра оцепили и не пускали туда посетителей. Волонтеры и полиция искали ребенка в окрестностях. Мама Ульфана в это время находилась в полиции и давала показания. Женщина была подавлена.

Следователи посмотрели видео с камер видеонаблюдения. Было ясно, что мальчик подошел к дяде и взял надувной матрас, а после ушел купаться.

- На этот пляж они приезжают уже не первый раз. Ребенок просил родителей собираться домой. Потому что хотел кушать. В 9 вечера к нам обратилась мама, и мы через час были на месте. Вместе с полицией мы со всеми пообщались, - рассказывает Дарья Кобизская, волонтер отряда «Лиза Алерт».

Девятилетнего мальчика начали искать 7 июля. Фото: Олег ГАЛИМОВ

Девятилетнего мальчика начали искать 7 июля.Фото: Олег ГАЛИМОВ

Известно, что мальчик вместе с родителями родом из Израиля. В Екатеринбурге чита осталась из-за пандемии коронавируса в мире и не могли вернуться на родину.

ОФИЦИАЛЬНО:

Смерть ребенка подтвердили в Следственной комитете по Свердловской области.

- Сегодня днём тело пропавшего 9-летнего мальчика нашли водолазы. В ходе доследственной проверки, в том числе, будет проведена судебно-медицинская экспертиза в целях установления давности и точной причины смерти. Также следователями СКР выясняются причины и условия, которые привели к случившейся трагедии, - заявили в ведомстве.

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Мама мальчика была «словно зомби»: на озере под Екатеринбургом начали искать пропавшего 9-летнего мальчика. На пляже «Огонь», где исчез Ульфан Мордехай, работают поисковые отряды, водолазы и полиция (подробности).

Водолазы приступят к работе с рассвета: на озере под Екатеринбургом пропал 9-летний мальчик. Ульфан Мордехай исчез во время отдыха с семьей (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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