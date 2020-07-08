Водолазы достали тело пропавшего 9-летнего мальчика на озере под Екатеринбургом

Пропавшего 9-летнего мальчика на озере под Екатеринбургом нашли. Ребенок утонул, передает корреспондент «КП» с места событий. На озере Балтым в районе пляжа «Огонь» водолазы достали тело ребенка.

- Мальчика достал водолаз в 50 метрах от берега, - сообщает журналист «КП». – Спасатели приступили к поиску несколько минут назад.

Напомним, Ульфан Мордехай пропал 7 июля. Ребенок отдыха вместе с родными на пляже «Огонь». Сообщалось, что мальчик пошел купаться, а назад не вернулся. В 9 часов вечера родители обратились к волонтерам «Лиза Алерт» и отряда «Прорыв», а также к полиции. Вечером были опрошены очевидцы и прочесан берег, но пропавшего не обнаружили. Сегодня с утра там началась спасательная операция по поиску ребенка.

Сам пляж с самого утра оцепили и не пускали туда посетителей. Волонтеры и полиция искали ребенка в окрестностях. Мама Ульфана в это время находилась в полиции и давала показания. Женщина была подавлена.

Следователи посмотрели видео с камер видеонаблюдения. Было ясно, что мальчик подошел к дяде и взял надувной матрас, а после ушел купаться.

- На этот пляж они приезжают уже не первый раз. Ребенок просил родителей собираться домой. Потому что хотел кушать. В 9 вечера к нам обратилась мама, и мы через час были на месте. Вместе с полицией мы со всеми пообщались, - рассказывает Дарья Кобизская, волонтер отряда «Лиза Алерт».

Девятилетнего мальчика начали искать 7 июля.Фото: Олег ГАЛИМОВ

Известно, что мальчик вместе с родителями родом из Израиля. В Екатеринбурге чита осталась из-за пандемии коронавируса в мире и не могли вернуться на родину.

ОФИЦИАЛЬНО:

Смерть ребенка подтвердили в Следственной комитете по Свердловской области.

- Сегодня днём тело пропавшего 9-летнего мальчика нашли водолазы. В ходе доследственной проверки, в том числе, будет проведена судебно-медицинская экспертиза в целях установления давности и точной причины смерти. Также следователями СКР выясняются причины и условия, которые привели к случившейся трагедии, - заявили в ведомстве.

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