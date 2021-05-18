«Палатку могло засыпать снегом»: в горах Абхазии шестые сутки ищут туриста из Екатеринбурга

Ранее Владимир Ульянов много путешествовал по северу Урала и Алтаю. Фото: страница Владимира Ульянова, vk.com

В горах Абхазии группа из восьми спасателей продолжает подниматься к месту, где шесть дней назад в последний раз видели туриста из Екатеринбурга – Владимира Ульянова. Мужчине 64 года.

3 мая вместе с другими туристами он отправился на маршрут по высокогорью. Но впоследствии из-за испортившейся погоды группа разделилась – Владимира оставили одного в палатке.

- В Абхазии мы в третий раз такой маршрут проходим, но мы были не готовы к тому, что так сильно испортится погода, - рассказывает Анна Гилева, инструктор группы. - Оставили человека в палатке с едой на перевале, сказали никуда не выходить, что мы идем в радиальный выход с одной ночевкой (небольшой участок пути на маршруте с возвращением в точку отправления, - Прим. Ред.). В это время на радиальном выходе на дальней точке нас накрыла непогода, и мы два дня пытались через непогоду к нему пробиться, после этого поняли, что пробиться к нему уже не сможем.

Поиски Владимира идут уже шесть суток. Фото: страница Владимира Ульянова, vk.com

Тогда туристы решили спуститься с гор и обратиться за помощью к МЧС Абхазии. Туристов эвакуировали - доставили в Сухум. А сам Владимир до сих пор находится в горах. Связи с ним ни у кого нет. Причиной, по которой его оставили одного в палатке, инструктор называет плохую подготовку Владимира к подобному походу.

- Мы вышли в поход второй категории сложности спортивный. Один из участников (Владимир, - Прим. Ред.) был не готов физически, хотя его предупреждали. От тренировки он тоже отказался. Впервые мы его здесь увидели, - отмечает Анна Гилева. - Человек остался там. Ему было сказано никуда не выходить <…> По сути это ошибка моя – нельзя было делить группу. Но он был совершенно не готов физически.

Туристов, с которыми Владимир поднимался в горы абхазские спасатели доставили Сухум. Фото: МЧС Абхазии.

Близкие Владимира не согласны с тем, что он был плохо подготовлен. По их словам, он опытный турист и ходил в походы множество раз. На его страничке в социальных сетях множество фотографий и отчетов о походах по северу Свердловской области и по горам Алтая.

- Вчера отметил свой очередной день рождения, - написал Владимир на своей странице 10 января. - Мне стало два в шестой степени лет. Я благодарен своему телу за то, что оно дает мне возможность чувствовать себя лет на 40 - 45, легко ходить пешком, участвовать в довольно непростых походах.

В январе Владимиру исполнилось 64 года. Фото: страница Владимира Ульянова, vk.com

Подобных экстремальных ситуаций, как сейчас, с ним ранее не случалось, отмечают друзья пропавшего туриста.

- Мы 20 лет знакомы, вместе в походы ходили, - говорит Светлана. - Не было у него таких ситуаций, как сейчас. Не встречал он еще людей, которые бросают своих товарищей в беде. И сам таким не является. Он замечательный человек, добрый и отзывчивый, всегда на помощь придет. В походы ходил много и часто.

МЧС Абхазии направляли к месту расположения палатки вертолет. Но с воздуха ее обнаружить не удалось, поэтому было решено отправить группу спасателей пешком, которая должна будет до этого места добраться самостоятельно.

- Облет места ничего не дал. Был снегопад и палатку могло завалить, поэтому с воздуха ее найти не смогли, - объяснили в пресс-службе МЧС Абхазии. – Сейчас к этому месту движется группа из семи спасателей, плюс инструктор туристической группы, с которой поднимался турист. Надеемся, что он там будет находиться, что не придется его искать дополнительно.

В МЧС Абхазии уточнили, что в зоне, где пропал турист, обычные сотовые телефоны не работают. Связь с поисковой группой происходит лишь через спутниковый телефон в определенные часы, когда над горами пролетает спутник.