В горах Абхазии нашли пропавшую группу туристов с Урала

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В горах Абхазии спасатели нашли группу туристов с Урала, которая пропала 12 мая. Шесть человек перестали выходить на связь, после чего на их поиски отправили специалистов из МЧС. Оказалось, что во время похода резко испортилась погода, путешественники попали под сильный снегопад и ледяной дождь, сбились с пути и не смогли вернуться к базовому лагерю, где их ожидал еще один член группы.

- С утра 13 мая вертолет МЧС Абхазии проводит облет места потенциального нахождения оставшегося в горах туриста. По результатам данного облета будет принято решение о дальнейшем ходе поисково-спасательной операции в верховьях реки Гумиста, - сообщают в ГУ МЧС республики.

По словам инструктора, сложность похода была второй категории. При этом один из участников восхождения оказался не готов физически к подобным нагрузкам.