Пять километров несли по горам на носилках: в Абхазии спасли туристку из Екатеринбурга

На носилках женщину переправляли через бурную реку. Фото: mchsra.info

Помощь спасателей понадобилась жительнице Екатеринбурга Елене во время отдыха в Абхазии. Путешествуя по горам, женщина порвала связки на ногах, из-за чего не могла идти самостоятельно.

- ЧП произошло в горном массиве в четырех километрах от Гегского водопада, - уточняют в МЧС Абхазии. - Сигнал о происшествии поступил в МЧС республики в 18 часов 20 минут. Бойцы поисково-спасательного отряда МЧС и ПСЧ Гагра отыскали пострадавшую и пять километров несли ее на носилках до автотрассы.

Там ее уже ждала машина скорой помощи. Медики доставили женщину в Гагрскую районную больницу.