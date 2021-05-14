«Он был подготовлен на 150%»: на Алтае при сплаве по реке погиб кандидат в мастера спорта из Нижней Салды

Павлу Татаринову было 36 лет. Фото: vk.com/tourist_club_58th_parallel

В Нижней Салде 36-летнего Павла Татаринова хорошо знали. Он был известен в кругах любителей спортивного туризма. Многие начинали ходить в походы вместе с ним. Многие отправлялись покорять горные реки России в его компании. И как гром среди ясного неба - накануне в Нижнюю Салду пришло известие о том что он погиб в республике Алтай, когда сплавлялся по горной реке Чулышман на катамаране.

Во время сплава он был не один. Всего в их группу входило 12 туристов. У порога Кульминация, который считается одним из самых сложных для прохождения, двухместный катамаран, в котором находился Павел, вдруг опрокинулся. По предварительным данным, на Павле, как и на других участниках сплава, был спасательный жилет. Однако забраться обратно на катамаран он не смог и поток воды пронес его через три порога.

- Группа самостоятельно выбралась из реки, и им удалось вытащить из воды своего погибшего товарища, - уточняют в ГУ МЧС по республике Алтай. - В МЧС после этого они не обращались. Сообщили о случившемся в полицию. Эвакуация силами спасателей им не требовалась.

После этого в ситуации стали разбираться сотрудники полиции и следственного комитета. На малой родине Павла Татаринова отмечают, что он был опытным туристом – кандидатом в мастера спорта по спортивному туризму - и имел большой опыт сплава по горным рекам.

- Павел был глубоко позитивный человек, добрый, открытый, всегда придет на выручку, - поделилась Виктория, друг Павла. - Мы с ним больше 20 лет назад познакомились. У нас тогда сформировалась компания друзей, которые любят спортивный туризм. Для похода он был достаточно хорошо подготовлен и физически, и морально, и теоретически, и практически. Тут даже вопросов нет. В походы он отправлялся регулярно. Если брал на производстве отпуск, то сразу шел в поход. Он не только сплавами по горным рекам занимался, но и в велосипедных походах участвовал, в пеших - по горам. Достаточно увлеченный в туризме был человек, подготовленный на все 150%. Но стихия бесстрашная и безжалостная.

У Павла остались родители и девушка. Сейчас его друзья в группе вконтакте «Туристический клуб «58-я параллель» объявили сбор средств для транспортировки его тела из Горно-Алтайска и организации похорон.